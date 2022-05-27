Elif'i ve patronunu vuran 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Mahmut Çağlar tutuklandı

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Olay, 25 Mayıs'ta saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Caddesi'ndeki kafede çalışan Elif E. ile eşi Ramazan E. (29) bir süredir tartışmaya başladı. Ramazan E.'nin mahalleden arkadaşı Mahmut Çağlar, Elif E.'nin çalıştığı kafeye geldi. Çağlar ile Elif E. tartıştı. Elif E.'nin patronu Orhan K. de karışınca tartışma kavgaya dönüştü. Belinden çıkardığı tabancayla Elif E.'yi bacağından, Orhan K.'yi ise ayağından vuran Çağlar, kaçtı. Elif E. ile Orhan K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Elif E. ile Orhan K., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elif E., silahlı saldırıyı eşi Ramazan E.'nin yaptırdığını öne sürdü.

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Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Çağlar'ı saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Çağlar'ın ifadesinde, "Mahalleden ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum" dediği öğrenildi.

OYUNCU ÇIKTI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Çağlar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mahmut Çağlar'ın, Adana'da çekilen ve sosyal medyada yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığını öğrenildi.