Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Şişli'de korkunç olay! Bir evde 3 kişi ölü bulundu

#Istanbul#Şişli#Cinayet

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı B.V. ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Haberin Devamı

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika... Şişlide korkunç olay Bir evde 3 kişi ölü bulundu

Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu. İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Olay yerinde inceleme devam ediyor.

Son dakika... Şişlide korkunç olay Bir evde 3 kişi ölü bulundu

TÜM KARELER

Fulyada 3 kişi ölü bulunduFulya'da 3 kişi ölü bulunduHaberin Tüm Görselleri

Gözden Kaçmasın

Putin’in müttefiki Kadirov’dan Polonya’ya tehdit: Sadece 6 saniye sürerPutin’in müttefiki Kadirov’dan Polonya’ya tehdit: Sadece 6 saniye sürer!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Şişli#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp