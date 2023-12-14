131 saniyelik görüşme... Seçil Erzan dosyasında yeni detay: Ata Demirer'le de konuşmuş

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Seçil Erzan telefon kayıtlarından futbolculardan sonra Ata Demirer de çıktı. Seçil Erzan'ın telefonu açıldı incelemeler başladı. Kimlerle mesajlaştığı, konuştuğu tek tek deşifre oluyor. Ayrıca 6 aylık HTS kayıtları da.

İLK GÖRÜŞME 1 SANİYE, 2. GÖRÜŞME 131 SANİYE SÜRDÜ

Kanal D Haber'den Ertan Büyükahısha ile Hakan Kahraman'ın haberine göre; Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarındaki numaraların kimlere ait olduğu ortaya çıktı. Bir numara Ata Demirer'e ait. İkili ilk konuşmalarını 15 Ocak'ta yapıyor. Ünlü oyuncuyu arayan Seçil Erzan'dı. Görüşme sadece 1 saniye sürdü. Bir gün sonra saat 12.59'da bu kez Ata Demirer Seçil Erzan'ı aradı. İkili tam 131 saniye telefonla konuştu. Ne konuştukları ise şu an soru işareti. Ancak ikisinin de Bozcaada'da evi bulunuyor. Oradan mı tanışıyorlar yoksa Ata Demirer de futbolcular gibi Seçil Erzan'ın radarına mı girmişti.

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FULYA TERİM'LE 25 DEFA TELEFONDA KONUŞMUŞ

Milyon dolarlık vurgunun baş aktörünün Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le 25 defa telefonda konuştuğu ve en çok görüştüğü kişilerden biri olduğu da ortaya çıktı. Kızları Merve Tekin Çetin'le de yazışmaları da dosyaya eklendi. Mesajlarda Merve Çetin Tekin 500 bin dolar göndermek için babasının hesap bilgilerini Erzan'dan istiyor.

TAKİPSİZLİK VERİLEN ZİMMET SORUŞTURMASINA İTİRAZLARA RET

Öte yandan Denizbank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişinin şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada, savcılığın "Bankacılık zimmeti" yönünden verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazlar üst mahkemece reddedildi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan ile iş adamlarının da bulunduğu 19 mağdurun dolandırılmasına ilişkin davanın, Seçil Erzan ve banka yöneticilerinin arasında bulunduğu 11 şüpheli yönünden "Bankacılık zimmeti" yönünden yürütülen soruşturmasına savcılık takipsizlik kararı vermişti.

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Savcılığın 19 Ekim 2023 tarihindeki takipsizlik kararında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yazılı başvuru şartının gerçekleşmediği belirtilerek şüpheliler Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Denizbank A.Ş, yönünden "Bankacılık zimmeti" bakımından kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmişti.

İTİRAZLARI SULH CEZA HAKİMLİĞİ DEĞERLENDİRDİ

Bunun üzerine bazı şikayetçilerin avukatları tarafından zimmet suçundan verilen takipsizlik kararına itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Kararda, Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından dava açılarak cezalandırılmalarının istendiği hatırlatıldı. 19 Ekim 2023'te savcılığın zimmet suçu yönünden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği belirtilerek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 162/1. maddesinde savcılığa yazılı başvuruda bulunulması koşulunun bulunduğu ve bunun muhakeme şartı niteliğinde olduğu vurgulandı. BDDK'nın "Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediği ve itirazların yerinde olmadığı kaydedildi.