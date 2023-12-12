Seçil Erzan’ın kuzeni ile konuşması ortaya çıktı: Rezil oldum

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde Erzan’dan ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinde yapılan inceleme sonucu oluşturulan bilirkişi raporunda olaya ilişkin tespit edilen yazışmalara ve ses kaydı çözümlerine yer verildi.

‘’İKİ EN BÜYÜK SUÇLU ÇÖZÜM ÜRETİN DERİM’’

29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan’ın teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz ile 31 Mart 2023 ile 10 Nisan 2023 tarihli yazışmaları şu şekilde yer aldı:

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Tanın Yılmaz: ‘’Günaydın’’

Seçil Erzan: ‘’Günaydın’’

Tanın Yılmaz: ‘’Ne yapıyorsun? Bu Nazlı salağına bir şeyler anlatmışsın ki bana bazı şeyler yazıyor aklınca. Eğer bir şey anlatacaksan düzgün ve eksiksiz anlat olur mu? Siz o küçük aklınız ile kendi aranızda konuşun da durun. Laf konuşmayı bırakın, iki en büyük suçlu çözüm üretin derim, daha iyi bir tercih olur?’’

Seçil Erzan: ‘’Tanın ben çözüm üretmeye çalışıyorum. Nazlı’nın sana yazdığından haberim bile yoktu. 2 gün annemin yanında nefes almaya çalışıyorum bana bunu çok mu görüyorsun? Benim çözebileceğim şeyleri neden zamanına bırakmıyorsun? Bu baskı, tehditle yapamıyorum’’

Tanın Yılmaz: ‘’Baskı, tehdit ben yapmıyorum, sadece artık ben huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum, hepsi bu’’

‘’BENDE 1 TL YOK ŞU AN’’

3 Nisan 2023’deki konuşmalarına ise şu şekilde yer verildi:

Tanın Yılmaz: ‘’Bugün de olmayacak bu iş, olsa olurdu’’

Seçil Erzan: ‘’Çok az kaldı, olacak Tanın’’

Tanın Yılmaz: ‘’Az kalan ne Seçil? Nedir o az kalan? Ben çok bunaldım. Merve ben beklemem diyor, tutmaya çalışıyorum. Beklemek için tek şartım eksiksiz olarak ne yaptığını ve benzerini anlatacak diyor. Neden anlatmıyorsun ben seni gerçekten anlamıyorum. Zaten olan olmuş, daha kötü ne olabilirdi ki? Sen bari bugün bana bir taksit ver de yatırayım, zaman kalmadı zaten taksit tarihi geliyor’’

Seçil Erzan: ‘’Tanın bende 1 TL yok şu an’’

Tanın Yılmaz: ‘’ Ee ne olacak peki böyle?? Ya taksit tarihi geldi, kredi kartları var, mideme kramp giriyor resmen! Ben bu şekilde yaşamak zorunda değilim ki??

Seçil Erzan: ‘’ Ben sana ödeme yapacağım’’

Tanın Yılmaz: ‘’Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey. Hadi öbürleri ütopik bir şeye girmiş, ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne de talep ettim’’

Seçil Erzan: ‘’Olmayacaksın’’

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20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 4 tutuklu sanıktan 2'sinin tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.