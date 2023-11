111 restoran Michelin Rehberi’nde

Haberin Devamı

En prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin, Türkiye’deki seçkisine İzmir ve Bodrum’un da dahil olduğunu duyurdu. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşen restoran seçimleri, rehberin İstanbul’daki ikinci seçkisi ile birlikte Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle açıklandı. Michelin müfettişleri, 15’i İzmir’de, 19’u ise Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir’den 3, Bodrum’dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum’dan 2, İzmir’den de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. İstanbul seçkisine yeni eklenen 25 restorandan 2’si birer Michelin Yıldızı alırken, 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. Bu yıl 2 yıldız alan olmadı ancak geçen yıl yıldız alan restoranlar ve geçen yılın 2 yıldız sahibi Turk Fatih Tutak da yıldızını korudu.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Yeme içme mekânlarını olağanüstü bir titizlikle global ölçekte değerlendiren Michelin Guide’ın ülkemizin yeme içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye’nin gastronomi turizminde de ön sıralarda yerini sağlamlaştırmaya başladığının en güzel göstergesi” dedi.

7 RESTORAN 1 YILDIZIN SAHİBİ OLDU

* Bir yıldız alan restoranlar; İstanbul’dan Arkestra ve Sankai by Nagaya; İzmir’den, OD Urla, Teruar Urla, Vino Locale, Bodrum’dan da Kitchen ve İki Sandal oldu.

* Yeşil Yıldız’a layık görülenler Circle by Vertical, İzmir’den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta. Bib Gourmand Ödülleri, Aida - vino e cucina, Circle by Vertical, Efendy, Fauna, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta Bostancı, The Red Balloon, Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Hiç Lokanta, LA Mahzen, Tavacı Recep Usta, İki Sandal ve Otantik Ocakbaşı.