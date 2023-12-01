Seçil Erzan milyonlarca doları toplarken şube 11 teftiş atlattı

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Dava dosyasında BDDK müfettişlerinin hazırladığı 16 Haziran tarihli 42 sayfalık bir rapor da var. “BDDK” bilirkişi konumunda da olduğu için bu rapor savcılık ve mahkemenin kararlarına doğrudan etki edecek nitelikte. BDDK müfettişleri raporu hazırlarken banka yöneticileriyle de görüştü. Bu görüşmelerde yöneticilere bazı sorular sordular. Sorulara verilen cevaplar rapora girdi. Bu cevaplardan birinde Erzan’ın müdürlüğünü yaptığı şubenin, Erzan’ın para toplamaya devam ettiği dönemde 11 kez teftiş edildiğini gösteriyor.

SON BİR YILDA ARTMIŞ

Banka yöneticilerinin bu konuda BDDK müfettişlerine verdiği cevap şöyle: “Şube bu dönemde 5 kez olağan teftiş ve 6 kez olağan iç kontrol incelemesinden geçmiştir. Bu denetim ve kontrollerde şube kontrol fonksiyonunun diğer şubelerde olduğu gibi aksatılmadan sürdürüldüğünü göstermektedir. Tüm bu kontrollerde şubede usul dışı bir işlem görülmemiştir. Şikâyetçilerin taleplerine ve bankamıza ibraz ettikleri belgelere bakıldığında soruşturmaya konu işlemlerin büyük bölümünün son bir yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir.”



YİNE O OFİSTE









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Seçil Erzan, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın Levent’teki ofisine bir ziyaretinde güvenlik kamerasında... Aynı ofiste Emre Belözoğlu’nun 1.4 milyon dolarını teslim alıp çıkarken de yine kameraya yansımıştı.

BANKA ÇALIŞANLARI ŞÜPHELENMEMİŞ

Raporda Erzan’ın, Florya’dan sonra tayin olduğu Büyükdere Şubesi’nin çalışanlarının ifadelerine de yer verilmiş. Banka yetkililerinin BDDK müfettişlerine verdiği bilgiye göre şube çalışanları; Seçil Erzan’ın mesai saatleri içinde şubede olduğunu, müşteri ziyaretlerine gittiğini beyan etti. “Hayatın normal akışı dışında” kendilerini şüphelendiren bir davranışının olmadığını da söylediler. Banka yöneticileri, “mağdur” olduğunu söyleyenlerin 7 Nisan’a kadar ne bankaya ne de CİMER’e herhangi bir başvuru veya şikâyet yapmadığını da anlattı. “Bir şube müdürünün 11 yıl aynı şubede kalması olağan mı?” şeklindeki soruya da banka yöneticileri, aynı şubede halen 5 yıldan fazla süredir görev yapmakta olan 6’sı İstanbul’da toplam 26 müdürlerinin olduğu cevabını veriyor.

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MİLYON DOLARLARI GÜVENLİKÇİYE BIRAKTILAR

* BDDK raporunun “Rapora Konu Olayların Karakteristik Özellikleri” başlıklı bölümünde de dikkat çeken değerlendirmeler var. BDDK müfettişleri dosyadaki bütün ifadeleri okuyup, delillere bakarak kendi değerlendirmelerini yapmış. Bu değerlendirmelerden bazıları şöyle:

* Müştekilerin büyük kısmıyla uzun yıllara dayalı dostluğu ve akrabalık ilişkisi var.

* Florya’da görev yaptığı dönemde Galatasaraylılar ile yakın temas kurmuş.

* Teslimatın bir kısmı doğrudan Erzan’a bir kısmı onun yönlendirdiği kişilere yapılmış. Öte yandan yüksek miktarlı paraların Erzan’ın ikametgâhının güvenlik ofisindeki personele bırakılması gibi uç örnekler de iddialar arasında...

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TEFECİLERİ KAYNAK YAPTI

* Erzan, normal piyasa şartlarına göre gerçekçi olmayan derecede yüksek faizler vaat etmiş. Kurduğu parasal sistemi devam ettirebilmek için tefecileri kaynak olarak kullanmış.

HÜRRİYET PARA YAZIŞMALARINA ULAŞTI

SON GÜNE KADAR OYALAMA

Dava dosyasındaki ifadeler ve diğer detaylara göre, nisan ayı geldiğinde Seçil Erzan’a para verenler durumdan iyice şüphelenmeye başlamıştı. Çünkü Seçil Erzan vadesi gelen ödemeleri çeşitli bahanelerle ertelemişti. Bülent Çeviker de şüphelenenlerden biriydi. 31 Mart’ta Erzan’a, 2 milyon 200 bin dolar vermişti. Anlaşmalarına göre 4 Nisan’da 3 milyon dolar olarak geri alacaktı. Ancak o günden sonra Erzan’a ulaşamadı. 7 Nisan’da da bankaya giderek başına gelenleri anlattı ve banka durumdan haberdar oldu.





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Seçil Erzan, 5 Nisan günü şubedeki ofisini terk ettikten sonra bankaya bir daha dönmedi. Bu süreçte kendisine ulaşabilen mağdurları ise oyalamaya devam ediyordu. Hürriyet, Seçil Erzan’ın 5 Nisan’da ortadan kaybolduktan sonraki iki günde yaptığı WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Konuşmalar Erzan’ın son ana kadar onları kandırmaya ve oyalamaya devam ettiğini gösteriyor.

BUGÜN DE OLMAZSA BEN YATAĞA DÜŞERİM

Bankacı Seçil Erzan’ın ortadan kaybolduğu 5 Nisan’dan sonraki iki günde, kendisine para veren mağdurlarla yaptığı WhatsApp yazışmalarından bazıları şöyle:

* 5 Nisan’da, verdiği paranın akıbetini araştıran ve aldığı olumsuz cevaplara karşılık “Ağlaman fayda etmedi sanırım bu saatten sonra, yarın da aynı şeyi mi yaşayacağız?” diye soran mağdura “Yaşamayacağız, hâlâ haber bekliyorum” diyor.

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* 6 Nisan’da ise “Bugün netice alabilecek miyiz? Cevap vermemen kötü bir sonuç mudur?” sorusuna “Yarın için emin olamadım” diyor.

DEPREMİ DE KULLANDI

* En son 7 Nisan’da da mağdur “Bugün de olmazsa ben yatağa düşerim” diyor. Seçil de “Tamam canım” diyerek oyalamaya devam ediyor. Ardından mağdura bankada buluşma randevusu veriyor ama saat 12.00’de telefonu kapatıyor. Bu konuşma yapıldığı sırada mağdurlar artık bankaya ulaşmış, durumu anlatmaya başlamıştı. Hürriyet’e konuşan mağdurlardan biri “Bizi deprem ile de kandırdı. Biz paramızın akıbetini sorduğumuzda o ‘Depremzedelere para topluyoruz, şimdi onlarla meşgulüz’ diyerek bizi oyalamaya devam etti” dedi.