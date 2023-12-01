Seçil’in paralarını Nazlı Can taşımış... Pastacılıktan ‘çantacı’lığa

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Yanıkağıl Köyü’nde yaşayan Nazlı Can, çocukluk arkadaşı Seçil’den iki yaş büyüktü. Seçil’in ailesi yıllar önce Çorlu’ya göç etmişti. Nazlı ise liseyi zar zor bitirdikten sonra bir fabrikada işe girmişti. Ailesi köyde bakkal işleten Nazlı, 2008’de fabrikadaki işinden ayrıldı.

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PASTANE BATINCA...

Köyde pastane açmaya karar verdi. Kafe Keyif’in 19 Eylül 2008’deki açılışı renkli geçti. Sadece pastane ürünleri değil ev yemekleri de satıyordu. Ancak zamanla işler kötü gitmeye başladı. Nazlı Can da emekli olmuştu. Kafeyi 2020’de kapattı.





PARAMI NE YAPAYIM SEÇİL

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Elinde 3-5 kuruşu kalmıştı. Bunu bankaya yatırmak isteyince köylüsü Seçil Erzan’ı aradı. O günden sonra neredeyse iki kardeş gibi oldular. Seçil onu İstanbul’a davet etti. Üstelik ikisi de bekardı. “Etrafımda güveneceğim kimse yok” diyen Seçil, özel hayatı da dahil olmak üzere her şeyi Nazlı’ya anlatıyordu. Bankadaki odasına, hatta çok önemli toplantılara bile onu da götürmeye başlamıştı. Seçil Erzan’ın para topladığı birçok zaman Nazlı Can da yanındaydı.

PIRLANTACIYA KURYELİK

Seçil Erzan, Çorlu’da pırlantacılık yapan Ömer Kahraman’ı fon vaadiyle kandırmıştı. Nazlı Can bu sırada köydeydi. Seçil dükkânı tarif edip parayı almasını istedi. Nazlı çanta içinde paraları teslim alırken, Ömer Kahraman fotoğrafını çekti ve Seçil Erzan’ı aradı. Daha sonra bu fotoğraflar dosyaya delil olarak girdi. Nazlı, İstanbul’da olduğu bir sırada 19 yaşındaki ablasının oğlu Kerem Can’ı da arayıp yine pırlantacıdan bir paketi İstanbul’a getirmesini istedi. Kerem de kargo poşetindeki parayı İstanbul’a götürdü. Ancak Ömer Kahraman yine fotoğraf çekmiş ve Kerem de bu fotoğrafla davanın sanıkları arasına girmişti. Büyük vurgun patladığında dosyada ilk tutuklanan isim Seçil oldu. Bundan 20 gün sonra ise Nazlı Can ile Ali Yörük ve abisi Atilla Yörük tutuklandı. Mağdurlardan paraları bu 3 isim taşımıştı.





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İŞTE TESLİM KARELERİ

Nazlı Can’ın telefonundan çıkanlar dosyanın en önemli delilleri arasında. Nazlı Can hangi ünlü isimle bir araya gelse fotoğraf çektirmiş, Seçil Erzan’la çok önemli yazışmalar yapmış. Adeta Seçil Erzan’ın kara kutusu olan Nazlı Can’ın paraları teslim aldığında çektirdiği bu kareler de dosyaya girdi.





PARALAR İSVİÇRE’DE Mİ

Köylülerin anlattıklarına göre Nazlı Can biraz hava atmayı severdi. Seçil Erzan sayesinde gittiği yerlerde fotoğraflar çektirir, köydeki akrabalarına gösterirdi. Hatta Seçil Erzan’la sık sık İsviçre’ye de gittiklerini söylerdi. Ancak son zamanlarda “Seçil’in çok borcu var” diyerek çevresinden borç para aramaya başlamıştı.

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SEÇİL ERZAN VE NAZLI CAN BU MAHALLEDE BÜYÜMÜŞLER









Seçil Erzan ile Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği Yanıkağıl Mahallesi'nde olayın şaşkınlığı yaşanıyor. Mahalleli konuya ilişkin konuşmak istemezken, muhtar Yücel Başaran ise tahliye olduktan sonra Nazlı Can ile görüştüğünü söyledi. Başaran, "Nazlı gözaltına alınırken de görüştüm, çıktıktan sonra da geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onun bu işle fazla alâkası olduğunu zannetmiyorum. Sadece Seçil Hanım ile çocukluk arkadaşıydı, görüşüyorlardı. Bu olayla ilgili olarak bilgi vermedi" dedi.

MUHTAR: BİZDEN DOLANDIRILAN YOK

Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran, "Köyden bu fon için para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi" diye konuştu.