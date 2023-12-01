Güzellik salonlarına Dilan Polat denetimi

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SAĞLIK Bakanlığı, güzellik salonları bulunan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen ancak kara para aklamak iddiasıyla suçlanan Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından harekete geçti. Bakanlık, yaptığı rutin denetimlerin yanı sıra ek denetimler başlattı.

HER İLÇEYE 6 EKİP

Bakanlık yurt genelinde her ilçeye en az ikişer kişiden oluşan 6 ekip görevlendirdi. Denetimlerde, güzellik uzmanlarının eğitimler sonucu aldığı sertifikalar ekipler tarafından dikkatlice inceleniyor. Kanuna ve yönetmeliklere aykırı işlemler yapılıp yapılmadığına bakan ilçe denetim ekipleri, herhangi bir aykırılığın tespiti halinde tutanak tutarak, bunu bakanlığa bildiriyor. Bakanlık ise aykırı durumun gereğine göre merkezlere ceza veriyor.