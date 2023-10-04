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100 yıl önceki gibi

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Sergi#Ressam
100 yıl önceki gibi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

Atatürk’ün önderliğinde, Anadolu’da açılan ilk sergi aynı tarih ve saatte yeniden canlandırılıyor.  Sergide, 35 ressam ve bir heykeltıraşın 125 yapıtı yer alacak.

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Çagdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Cumhuriyet’in 100’üncü yılında tarihi bir resim sergisi çalışmasına imza atıyor. Atatürk’ün önderliğinde, Anadolu’da 100 yıl önce Ankara Türk Ocağı’nda açılan Cumhuriyet’in ilk resim sergisi, aynı tarih ve aynı saatte Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

100 yıl önceki gibi

35 ressam ve bir heykeltıraşın 125 yapıtına yer verilen sergide, sanatçıların o dönemki eserlerinden müze koleksiyonundan derlenen özel bir seçki sunulacak. “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anadolu’da Açılan İlk Sergi/Yine, Yeniden” adını taşıyan serginin küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu, koordinatörlüğünü ise Onur Sezer üstleniyor. Yarın açılacak olan sergi, 25 Ekim’e kadar Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde gezilebilecek. İlk serginin açıldığı gün ve saat olan 14 Ekim 15.00’te, özel olarak hazırlanan sergi kitabının lansmanı yapılacak.

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100 yıl önceki gibi

 

ŞEVKET DAĞ DA VAR HİKMET ONAT DA

-Sergide eserleri yer alacak ressamlar şunlar: “Ahmet Ziya Akbulut, Ali Rıza Toroslu, Ali Sami Boyar, Ali Sami Yetik, Bakiye Hanım, Bedia Güleryüz, Belkız Mustafa, Cevad Üsküdarlı, Efraz Hanım, Feyhaman Duran, Fuat Soyhan, Güzin Duran, Halil Paşa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Hüseyin Tahir, İbrahim Çallı, İhsan Hanım, İhsan Özsoy, Maide Esad Hanım, Mehmet Ali Laga,Mehmet Ruhi Arel, Melek Fevzi Hanım, Mithad Efendi, Mustafa Efendi, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, Nejad Sirel, Ömer Adil, Sadi Bey, Şemsettin Ruhi Arel, Şevket Dağ.”

 

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#Atatürk#Sergi#Ressam

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