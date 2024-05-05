1 Mayıs’ta gözaltına alınan 65 şüpheli adliyede

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Biber gazı ile müdahale edilen grup, taş ve sopalar ile karşılık vermiş 28 polis memuru yaralanmıştı. Olayların ardından gözaltına alınan 217 kişiden 182’si emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Mayıs’ta serbest bırakıldı. Silahlı terör örgütü DHKP/C hakkında yürütülen soruşturmalarda isimleri geçtiği belirlenen 6 kişinin de içinde bulunduğu 35 kişiye ek olarak, polis ekipleri kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle birçok şüpheliyi tespit ederek ek gözaltılar yaptı. “Basel” adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan’ın da aralarında bulunduğu gözaltı işlemleri devam eden 65 şüpheli dün sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.