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1 Mayıs’ta gözaltına alınan 65 şüpheli adliyede

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#İSTANBUL#1 Mayıs Kutlamaları#Gözaltı
1 Mayıs’ta gözaltına alınan 65 şüpheli adliyede
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

İSTANBUL’daki 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane Meydanı’nda toplanan grup yürüyüşe geçince polis barikatıyla karşılaşmıştı.

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Biber gazı ile müdahale edilen grup, taş ve sopalar ile karşılık vermiş 28 polis memuru yaralanmıştı. Olayların ardından gözaltına alınan 217 kişiden 182’si emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Mayıs’ta serbest bırakıldı. Silahlı terör örgütü DHKP/C hakkında yürütülen soruşturmalarda isimleri geçtiği belirlenen 6 kişinin de içinde bulunduğu 35 kişiye ek olarak, polis ekipleri kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle birçok şüpheliyi tespit ederek ek gözaltılar yaptı. “Basel” adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan’ın da aralarında bulunduğu gözaltı işlemleri devam eden 65 şüpheli dün sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 

1 Mayıs’ta gözaltına alınan 65 şüpheli adliyede

 

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#İSTANBUL#1 Mayıs Kutlamaları#Gözaltı

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