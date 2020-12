GEZEGENLER VE SÄ°Z / AY

AY- YENGEÇ BURCU

Ben Ay'ım, yedi numaralı gezegen,

Ay, göklere en yakın yıldızdır,

Soğuk ve ıslak, gücüm ilerlerken,

Herşeyin üstünde, değişken ve dönüşücü,

Yengeç benim konak yerim ve panayırım,

Eğer onu yükselir görürseniz,

Eğer Jüpiter bana bakarsa,

Bunda kötülük yoktur, göreceksiniz,

Yükselirim o noktada,

Akrep'deyken, düşerim korkarak,

Yıldızlar sıçrar ve çevrelerken,

Yirmiyedi günde, gelir bu dönem,

Gökler benim gitmeme neden olunca,

Güçlü bir çekim şimdi azalır, hızlanır, yavaşlar,

Yarı vahşi, güçlü ve kutsanmamış,

Eğer o öncü değilse, ki o Ay'ın çocuğu,

Yüzü yuvarlak ve kahverengi gözlü,

Zalim, kibirli ve bilge değil,

Kolay öfkelenir, çabuk sakinleşir,

Tembel, kıskanç ve altına meraklı,

Öğütücü, kuş avcısı, ehlileşmemiş,

Eğer senin balığın yüzüyorsa ve karadaysa,

Ay'ın çocuğu hata yapmayacaktır.

Eksikliği ve değişkenliği ifade eder. İnsanda ruhu o dişiyi o içgüdüyü o his hayatını etkiler. Dolunayda etkileri kuvvetlenir o heyecan verir o yeniayda etkileyici zayıflatıcıdır.

Aydınlık tarafı:

Gelişmiş annelik duygusu - Evcimen - Başkaları için endişenebilen - Hareketlilik - Değişkenlik - Uyumluluk - Şekillendirme - Düşünce yoğunluğu.

Karanlık tarafı:

Bastırılmış annelik duygusu - Rahatlık - Etkilenebilme - Endişelenmeme - Moral değişkenligi - Alışkanlıklara bağımlılık - Yalan - Zalim anne.

Etkilediği organlar:

Dişi prensibin üretkenliği ve verimliliği - Doğurganlık - Vücut sıvıları - Kan serumu - Lenfler - Mide - Sindirim sistemi - Beyincik - Mükoza zarı - Ruhsal varlık. (Kadında sağ göz, erkekte sol göz)

Kişilik:

Anne - Eş - Kadın - Aile - Halk - Denizciler - Tıp ile uğraşan kimseler - Fazla duygusal kimseler - Değişik yaşamları olan kimseler.

Artı özellikler:

İyi bir anne - Kendini mekana bağlı hissetme - Başkaları için endişelenme - Şekillendirme prensibini iyi kullanabilme - Uyumlu davranışlar ve düşünceler besleme - Sosyolojik prensiplerde içgüdüleri doğru kullanabilme yeteneği - Üretkenliğe elverişli kadın.

Eksi özellikler:

Zalim olabilen anne - Rahatlık ve yüzeysellik eğilimi - Alışkanlıklardan vazgeçememe - Moral değişikliği içinde olmak - Yoğun duygusallık - Değişik yaşam sürme isteği - Kısa süreli hastalıklar - Sindirim sistemi rahatsızlıkları - Geçici felç durumları.

Psikolojik Özellikler:

(+) Annelik o evcillik o itina o hareketlilik o değişiklik yapma dürtüsü o uyumluluk.

(-) Zalim anne o rahatlık o etki altında kalma o gamsızlık o değişken huy o yalan.

Biyolojik Özellikler:

Verimlilik o vücut sıvıları o mide o erkeklerin sol gözü o kadınların sağ gözü o cinsel organlar. Ay genellikle değişik annelik safhalarını etkiler o Geçici felç durumları o kısa süreli hastalıklar o rahatsızlıklar.

Sosyolojik Özellikler:

Anne o eş (kadın) o kadın o aile o halk o miras o dişiyi o değişik yaşamları olan insanlar o mesela seyahat gibi. Denizciler ohaberler.

Transit Süresi: 2-3 gün

AY EVLERDE "Ben Neyim?"



AY 1. EVDE

Duygusal olarak kolay yaralanabilirim o Kişiliğim büyük değişiklikler gösterebilir o Son modayı ve hareketlerin modasını adapte etmeyi ister ve bu konuyu araştırmayı severim o Kişisel çekim ve hırsım vardır o Kadınlarla özdeşleşir ve onlardan rehberlik beklerim.



AY 2. EVDE

Parasal durumumu eşitler ve böylelikle duygusal yönde emniyet kurarım o Güvensizlikten etkilenirim o Bilinçli veya bilinçsizce statü veya acınma sağlamaya çalışabilirim o Gelirlerimde değişen ve artıp azalan özellikler yoğunlukla görülür.



AY 3. EVDE

İlkokul eğitimi kardeşler veya halkla ilişkilerle ilgilenebilirim o Duygularımı anlatma ihtiyacı duyarsım ve bunu dikkatli yapmam gerekir o Başkalarının fikirlerini yansıtabilirim o Eve yakın çalışmayı tercih ederim o Bilgiyle uğraşmaktan hoşlanırım.



AY 4. EVDE

Evime ve aileme karşı güçlü duygusal bağlar beslerim o Ailemi ve çocukluğumu ilerki yaşamımda örnek almaya çalışırım o Sık sık ikamet değiştirebilirim o Deniz kenarında oturmak beni mutlu kılar o Evde çalışmayı tercih eder bir yapım vardır o Annem benim için genellikle olumlu veya olumsuz öncü rol oynar.



AY 5. EVDE

Duygusal ve romantik birisiyim o Edebi, simgesel ve üretkenim o Gevşek disipline sahip olmaya eğilimim vardır o Sanat ve eğlenceden zevk alırım o İştahımı kontrol etmek zor olabilir o Duygusal olgunluk kazanmakta zorluk çekmem mümkün o Cömert olduğum söylenir.



AY 6. EVDE

Hassas sağlık veya sabit bir sorunum olabilir o Evde çalışmayı severim o İşim kadınlarla veya çocuklarla çalışmaya elverişli olabilir o Yanımda çalışanlara annesel içgüdülerle yaklaşırım o Kadınlarla erkeklerden daha iyi çalışırım o Tutarlı olmayan çalışma alışkanlıklarım var o Hayvanları severim.



AY 7. EVDE

Başkalarından gelen değerli ve çıkarlarıma uygun yardım veya asiste etme yeteneğim olabilir o Kendimden daha genç eş seçme veya annelik içgüdüleri yoğundur o İş yada evlilikte eş tarafından yönetilebilirim o Başkalarıyla duygusal özdeşleşmeler yapabilme yeteneğine sahibim.



AY 8. EVDE

Duygusal ihtiyaçlarda herzaman açık olmayabilir fakat bazen açık sözlü de olabilirim o Duygusal olarak tatmin olmuş harika bir araştırmacıyım o Duygusal rekabetçi olabilirim o Kıskancım o Materyal veya soydan gelen duygusal statüye bağlanmaya eğilimliyim.



AY 9. EVDE

İlişkilerimi ideal yapma eğilimindeyim o Doğal bir promotör (geliştirici) ve halkla ilişkilerde yetenekli birisiyim o Yüksek öğretime karşı hevesliyim o Bir üniversite yanında veya yabancı bir ülkede ikamet edebilirim o Bir yabancıyla evlilik veya annemin yabancı bir ülkeden olması ihtimali yüksektir.



AY 10. EVDE

Halkın saygısını ve beni tanımasını isterim o İşimle duygusal özleşme söz konusudur o Ebeveynlerimden biri hem anne hem baba rolü oynayabilir o Aile işine girmeye elverişli fırsatlar yakalayabilirim veya ebeveyilerimin işini sürdürebilirim.



AY 11. EVDE

Arkadaşlar ve ilişkide bulunduğu kişilerle güçlü duygusal bağ kurarım o Farklı grup ve kuruluşlardaki arkadaşlarım ile duygusal özdeşleşmem söz konusudur o Hayalllerim o kadar değişken olabilir ki kesin kararlar vermek benim için çok zor olabilir.



AY 12. EVDE

Gizliliye ve bilinçaltına ilgi duyarım o Duygusal bağlarımdan dolayı kolaylıkla bir şeyi kaybettiğime inanabilirim o Yalnız kendi duygularımın esiri olabilirim o Gizli ilişkilerim olur o Bağlayıcı veya çıkarcı ilişkiler kurabilirim o Sezgilerim güçlüdür.