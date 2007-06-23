MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJÄ°
    Haberler >Astroloji >GEZEGENLER VE SÄ°Z / AY

    GEZEGENLER VE SÄ°Z / AY

    HÃ¼rriyet Haber
    23.06.2007 - 09:56 | Son GÃ¼ncelleme:

    AY- YENGEÃ‡ BURCU
    Ben Ay'Ä±m, yedi numaralÄ± gezegen,
    Ay, gÃ¶klere en yakÄ±n yÄ±ldÄ±zdÄ±r,
    SoÄŸuk ve Ä±slak, gÃ¼cÃ¼m ilerlerken,
    HerÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde, deÄŸiÅŸken ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼cÃ¼,
    YengeÃ§ benim konak yerim ve panayÄ±rÄ±m,
    EÄŸer onu yÃ¼kselir gÃ¶rÃ¼rseniz,
    EÄŸer JÃ¼piter bana bakarsa,
    Bunda kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yoktur, gÃ¶receksiniz,
    YÃ¼kselirim o noktada,
    Akrep'deyken, dÃ¼ÅŸerim korkarak,
    YÄ±ldÄ±zlar sÄ±Ã§rar ve Ã§evrelerken,
    Yirmiyedi gÃ¼nde, gelir bu dÃ¶nem,

    GÃ¶kler benim gitmeme neden olunca,
    GÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§ekim ÅŸimdi azalÄ±r, hÄ±zlanÄ±r, yavaÅŸlar,
    YarÄ± vahÅŸi, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kutsanmamÄ±ÅŸ,
    EÄŸer o Ã¶ncÃ¼ deÄŸilse, ki o Ay'Ä±n Ã§ocuÄŸu,
    YÃ¼zÃ¼ yuvarlak ve kahverengi gÃ¶zlÃ¼,
    Zalim, kibirli ve bilge deÄŸil,
    Kolay Ã¶fkelenir, Ã§abuk sakinleÅŸir,
    Tembel, kÄ±skanÃ§ ve altÄ±na meraklÄ±,
    Ã–ÄŸÃ¼tÃ¼cÃ¼, kuÅŸ avcÄ±sÄ±, ehlileÅŸmemiÅŸ,
    EÄŸer senin balÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zÃ¼yorsa ve karadaysa,
    Ay'Ä±n Ã§ocuÄŸu hata yapmayacaktÄ±r.

    EksikliÄŸi ve deÄŸiÅŸkenliÄŸi ifade eder. Ä°nsanda ruhu oÂ  diÅŸiyi oÂ  iÃ§gÃ¼dÃ¼yÃ¼ oÂ  his hayatÄ±nÄ± etkiler. Dolunayda etkileri kuvvetlenir oÂ  heyecan verir oÂ  yeniayda etkileyici zayÄ±flatÄ±cÄ±dÄ±r.

    AydÄ±nlÄ±k tarafÄ±:
    GeliÅŸmiÅŸ annelik duygusu - Evcimen - BaÅŸkalarÄ± iÃ§in endiÅŸenebilen - Hareketlilik - DeÄŸiÅŸkenlik - Uyumluluk - Åžekillendirme - DÃ¼ÅŸÃ¼nce yoÄŸunluÄŸu.
    KaranlÄ±k tarafÄ±:
    BastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ annelik duygusu - RahatlÄ±k - Etkilenebilme - EndiÅŸelenmeme - Moral deÄŸiÅŸkenligi - AlÄ±ÅŸkanlÄ±klara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k - Yalan - Zalim anne.
    EtkilediÄŸi organlar:
    DiÅŸi prensibin Ã¼retkenliÄŸi ve verimliliÄŸi - DoÄŸurganlÄ±k - VÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± - Kan serumu - Lenfler - Mide - Sindirim sistemi - Beyincik - MÃ¼koza zarÄ± - Ruhsal varlÄ±k. (KadÄ±nda saÄŸ gÃ¶z, erkekte sol gÃ¶z)
    KiÅŸilik:
    Anne - EÅŸ - KadÄ±n - Aile - Halk - Denizciler - TÄ±p ile uÄŸraÅŸan kimseler - Fazla duygusal kimseler - DeÄŸiÅŸik yaÅŸamlarÄ± olan kimseler.
    ArtÄ± Ã¶zellikler:
    Ä°yi bir anne - Kendini mekana baÄŸlÄ± hissetme - BaÅŸkalarÄ± iÃ§in endiÅŸelenme - Åžekillendirme prensibini iyi kullanabilme - Uyumlu davranÄ±ÅŸlar ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceler besleme - Sosyolojik prensiplerde iÃ§gÃ¼dÃ¼leri doÄŸru kullanabilme yeteneÄŸi - ÃœretkenliÄŸe elveriÅŸli kadÄ±n.
    Eksi Ã¶zellikler:
    Zalim olabilen anne - RahatlÄ±k ve yÃ¼zeysellik eÄŸilimi - AlÄ±ÅŸkanlÄ±klardan vazgeÃ§ememe - Moral deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§inde olmak - YoÄŸun duygusallÄ±k - DeÄŸiÅŸik yaÅŸam sÃ¼rme isteÄŸi - KÄ±sa sÃ¼reli hastalÄ±klar - Sindirim sistemi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± - GeÃ§ici felÃ§ durumlarÄ±.

    Psikolojik Ã–zellikler:
    (+) Annelik oÂ  evcillik oÂ  itina oÂ  hareketlilik oÂ  deÄŸiÅŸiklik yapma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼ oÂ  uyumluluk.
    (-) Zalim anne oÂ  rahatlÄ±k oÂ  etki altÄ±nda kalma oÂ  gamsÄ±zlÄ±k oÂ  deÄŸiÅŸken huy oÂ  yalan.
    Biyolojik Ã–zellikler:
    Verimlilik oÂ  vÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± oÂ  mide oÂ  erkeklerin sol gÃ¶zÃ¼ oÂ  kadÄ±nlarÄ±n saÄŸ gÃ¶zÃ¼ oÂ  cinsel organlar. Ay genellikle deÄŸiÅŸik annelik safhalarÄ±nÄ± etkiler o GeÃ§ici felÃ§ durumlarÄ± oÂ  kÄ±sa sÃ¼reli hastalÄ±klar oÂ  rahatsÄ±zlÄ±klar.
    Sosyolojik Ã–zellikler:
    Anne oÂ  eÅŸ (kadÄ±n) oÂ  kadÄ±n oÂ  aile oÂ  halk oÂ  miras oÂ  diÅŸiyi oÂ  deÄŸiÅŸik yaÅŸamlarÄ± olan insanlar oÂ  mesela seyahat gibi. Denizciler oÂhaberler.
    Transit SÃ¼resi: 2-3 gÃ¼n

    AY EVLERDE "Ben Neyim?"

    AY 1. EVDE
    Duygusal olarak kolay yaralanabilirim o KiÅŸiliÄŸim bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebilir o Son modayÄ± ve hareketlerin modasÄ±nÄ± adapte etmeyi ister ve bu konuyu araÅŸtÄ±rmayÄ± severim o KiÅŸisel Ã§ekim ve hÄ±rsÄ±m vardÄ±r o KadÄ±nlarla Ã¶zdeÅŸleÅŸir ve onlardan rehberlik beklerim.

    AY 2. EVDE
    Parasal durumumu eÅŸitler ve bÃ¶ylelikle duygusal yÃ¶nde emniyet kurarÄ±m o GÃ¼vensizlikten etkilenirim o BilinÃ§li veya bilinÃ§sizce statÃ¼ veya acÄ±nma saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸabilirim o Gelirlerimde deÄŸiÅŸen ve artÄ±p azalan Ã¶zellikler yoÄŸunlukla gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.

    AY 3. EVDE
    Ä°lkokul eÄŸitimi kardeÅŸler veya halkla iliÅŸkilerle ilgilenebilirim o DuygularÄ±mÄ± anlatma ihtiyacÄ± duyarsÄ±m ve bunu dikkatli yapmam gerekir o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini yansÄ±tabilirim o Eve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih ederim o Bilgiyle uÄŸraÅŸmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m.

    AY 4. EVDE
    Evime ve aileme karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ duygusal baÄŸlar beslerim o Ailemi ve Ã§ocukluÄŸumu ilerki yaÅŸamÄ±mda Ã¶rnek almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o SÄ±k sÄ±k ikamet deÄŸiÅŸtirebilirim o Deniz kenarÄ±nda oturmak beni mutlu kÄ±lar o Evde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih eder bir yapÄ±m vardÄ±r o Annem benim iÃ§in genellikle olumlu veya olumsuz Ã¶ncÃ¼ rol oynar.

    AY 5. EVDE
    Duygusal ve romantik birisiyim o Edebi, simgesel ve Ã¼retkenim o GevÅŸek disipline sahip olmaya eÄŸilimim vardÄ±r o Sanat ve eÄŸlenceden zevk alÄ±rÄ±m o Ä°ÅŸtahÄ±mÄ± kontrol etmek zor olabilir o Duygusal olgunluk kazanmakta zorluk Ã§ekmem mÃ¼mkÃ¼n o CÃ¶mert olduÄŸum sÃ¶ylenir.

    AY 6. EVDE
    Hassas saÄŸlÄ±k veya sabit bir sorunum olabilir o Evde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± severim oÂ  Ä°ÅŸim kadÄ±nlarla veya Ã§ocuklarla Ã§alÄ±ÅŸmaya elveriÅŸli olabilir o YanÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸanlara annesel iÃ§gÃ¼dÃ¼lerle yaklaÅŸÄ±rÄ±m o KadÄ±nlarla erkeklerden daha iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o TutarlÄ± olmayan Ã§alÄ±ÅŸma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÂ  var o HayvanlarÄ± severim.

    AY 7. EVDE
    BaÅŸkalarÄ±ndan gelen deÄŸerli ve Ã§Ä±karlarÄ±ma uygun yardÄ±m veya asiste etme yeteneÄŸim olabilir o Kendimden daha genÃ§ eÅŸ seÃ§me veya annelik iÃ§gÃ¼dÃ¼leri yoÄŸundur o Ä°ÅŸ yada evlilikte eÅŸ tarafÄ±ndan yÃ¶netilebilirim o BaÅŸkalarÄ±yla duygusal Ã¶zdeÅŸleÅŸmeler yapabilme yeteneÄŸine sahibim.

    AY 8. EVDE
    Duygusal ihtiyaÃ§larda herzaman aÃ§Ä±k olmayabilir fakat bazen aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ de olabilirim o Duygusal olarak tatmin olmuÅŸÂ  harika bir araÅŸtÄ±rmacÄ±yÄ±m o Duygusal rekabetÃ§i olabilirim o KÄ±skancÄ±m o Materyal veya soydan gelen duygusal statÃ¼ye baÄŸlanmaya eÄŸilimliyim.

    AY 9. EVDE
    Ä°liÅŸkilerimi ideal yapma eÄŸilimindeyim o DoÄŸal bir promotÃ¶r (geliÅŸtirici) ve halkla iliÅŸkilerde yetenekli birisiyim o YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretime karÅŸÄ± hevesliyim o Bir Ã¼niversite yanÄ±nda veya yabancÄ± bir Ã¼lkede ikamet edebilirim o Bir yabancÄ±yla evlilik veya annemin yabancÄ± bir Ã¼lkeden olmasÄ± ihtimali yÃ¼ksektir.

    AY 10. EVDE
    HalkÄ±n saygÄ±sÄ±nÄ± ve beni tanÄ±masÄ±nÄ± isterim o Ä°ÅŸimle duygusal Ã¶zleÅŸme sÃ¶z konusudur o Ebeveynlerimden biri hem anne hem baba rolÃ¼ oynayabilir o Aile iÅŸine girmeye elveriÅŸli fÄ±rsatlar yakalayabilirim veya ebeveyilerimin iÅŸini sÃ¼rdÃ¼rebilirim.

    AY 11. EVDE
    ArkadaÅŸlar ve iliÅŸkide bulunduÄŸu kiÅŸilerle gÃ¼Ã§lÃ¼ duygusal baÄŸ kurarÄ±m o FarklÄ± grup ve kuruluÅŸlardaki arkadaÅŸlarÄ±m ile duygusal Ã¶zdeÅŸleÅŸmem sÃ¶z konusudur o Hayalllerim o kadar deÄŸiÅŸken olabilir ki kesin kararlar vermek benim iÃ§in Ã§ok zor olabilir.

    AY 12. EVDE
    Gizliliye ve bilinÃ§altÄ±na ilgi duyarÄ±m o Duygusal baÄŸlarÄ±mdan dolayÄ± kolaylÄ±kla bir ÅŸeyi kaybettiÄŸime inanabilirim o YalnÄ±z kendi duygularÄ±mÄ±n esiri olabilirim o Gizli iliÅŸkilerim olur o BaÄŸlayÄ±cÄ± veya Ã§Ä±karcÄ± iliÅŸkiler kurabilirim o Sezgilerim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.

    AY BURÃ‡LARDA
    AYÂ  KOÃ‡ DA
    DuygularÄ±mÄ± fiziksel tecrÃ¼belere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek isterim o Fiziksel ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±n Ã§abucak yerine gelmesini isterimo Ä°htiraslÄ±yÄ±m o Enerji doluyum o MaceracÄ±yÄ±m o GÃ¼nlÃ¼k programa uymakta zorlanÄ±rÄ±m o Kendimi uzun vadeli vaatlerle tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ hissederim o SabÄ±rsÄ±zÄ±mo Tez canlÄ±yÄ±m o Ã‡abuk sinirlenen bir yapÄ±m var o DinamiÄŸim o Kendime fazla gÃ¼venirim o Hakimiyet beni rahatsÄ±z eder o Fikir alma ve yÃ¶netilme bana zor gelir oKendime karÅŸÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼yÃ¼m o Dikkatsizim o Delice cesur davranabilirim o GÃ¼venilir biriyim o CÃ¶mertim o Parlak fikirliyim.

    AYÂ  BOÄžA'DA
    AcÄ±manÄ±n aÃ§Ä±kca ispat edilmesini isterim o Tutucu fikirlerim vardÄ±r o FiziÄŸim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o Maddesel konfor ararÄ±m o Sosyal statÃ¼ ve varlÄ±k ararÄ±m oÂ  Ev gereÃ§leri veya aile kurumundan Ã§ok sosyal olaylar ilgimi Ã§eker o KuruluÅŸlara girmek iÃ§in zorlanmadan hoÅŸlanmam o SakinimÂ  o Gururlu yada yanÄ±na yaklaÅŸÄ±lamaz gibi gÃ¶rÃ¼lebilirim o Kin tutabilirim o Kendi kendine yeter bir havam var o SÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmayanlar ve tutarlÄ± olmayanlardan nefret ederim o Ä°ÅŸler kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸinde kabullenmekten hoÅŸlanmam.

    AYÂ  Ä°KÄ°ZLER'DE
    Duygusal olarak Ã§Ã¶zÃ¼mselimo KonuÅŸkanÄ±m o KÄ±vrak zekamÂ  var o MeraklÄ±yÄ±m o SÃ¼rekli teÅŸvik ararÄ±m o Bilgimi paylaÅŸmaya istekliyim o Her zaman olayÄ± kavramaz veya detaylara dikkat etmem o DÃ¼alist oÂ  SÄ±r saklarÄ±mÂ  o DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte mutluyum fakat iÃ§imde yanlÄ±zlÄ±k duygularÄ± olabilir o SÄ±rlarÄ±, gizemli olaylarÄ± ve bulmacalarÄ± severim o Nazik bir sinir sistemimÂ  var o Doymak bilmeyen bir okuyucuyum o Ani kararlar veririm o Fazla inceleme fiziksel zevkimi bozabilir o Her hangi bir ÅŸeyin Ã¼zerinde konsantre olmakta zorluk Ã§ekerim o Ã‡evremde deÄŸiÅŸikliÄŸe ihtiyaÃ§ duyarÄ±m.

    AYÂ  YENGEÃ‡'DE
    Sezgilerim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o Kendi kendime yeterimo Fiziksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m o YaratÄ±cÄ±yÄ±m o Ã‡oÄŸu zamanÄ±mÄ± beraber geÃ§irdiÄŸim kiÅŸilerin etkilerinden incinebilirimÂ Â  o Duygusal gÃ¼ven ararÄ±m o Sahip Ã§Ä±kÄ±cÄ±yÄ±m oÂ Â  UtangacÄ±mz o Misafirperverim o Soy aÄŸacÄ±na ilgi duyarÄ±m o Her hangi bir ÅŸeyi Ã¼stlenmekten nefret ederimo Ailemle kuvvetli baÄŸlarÄ±m vardÄ±r o YiyeceÄŸi duygusal arabulucu gibi kullanÄ±rÄ±m o Ev hayatÄ±ndan hoÅŸlanÄ±rÄ±m o Kriz veya aÅŸÄ±rÄ± duygusal hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve abartmanÄ±n tÃ¼rlÃ¼ ÅŸekillerine dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼m.

    AYÂ  ASLAN'DA
    YÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼yÃ¼m o Ä°htiraslarÄ±m var o SamimiyetsizliÄŸe varan bir abartma huyum var o DuygularÄ±mÄ± benliÄŸimden ayÄ±rmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o Ä°natcÄ±yÄ±mo DikkafalÄ±yÄ±m o Ä°dealistim oBÃ¼yÃ¼k kiÅŸisel acÄ± Ã§ekme kapasitem var o SadÄ±ÄŸÄ±m o HatalarÄ± belirtmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o Ä°ddiacÄ±yÄ±m o Sahip Ã§Ä±kÄ±cÄ± olmasam bile kÄ±skancÄ±m o BilinÃ§li veya bilinÃ§siz yÃ¶netme arzusu duyarÄ±m o Ã–zellikle resim, heykel, kostÃ¼m ve dizayn konularÄ±nda sanatsal becerilerim vardÄ±r o Ã–vÃ¼nmeye eÄŸilimim var o Ä°steklerimin Ã§abucak karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± arzularÄ±m o Finansa ilgi duyarÄ±m o Ruhaniyim.

    AYÂ  BAÅžAK'DA
    Kendimi savunur bir tutum gÃ¶steririm o AynÄ± zamanda utangaÃ§Ä±m o Romantizmden Ã§ok merhamete yÃ¶nelen bir ihtirasÄ±m vardÄ±r o Mizah duygum ise alaycÄ±lÄ±ÄŸa kaÃ§abilir o Ã‡Ã¶zÃ¼msel olduÄŸum sÃ¶ylenir o Ciddiyimdir fakat bazÄ± zamanlarda da ÅŸaÅŸÄ±lacak kadar gerÃ§eklerden uzaklaÅŸÄ±rÄ±m o Genelde en iyi bildiÄŸim konuda yaratÄ±cÄ± olurum o Kolayca adapte olabilirim o SÃ¶mÃ¼rÃ¼den hoÅŸlanmam o Kitaplardan ve yazmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m o EntellektÃ¼el meraklarÄ±m vardÄ±r o Titiz sayÄ±lÄ±rÄ±m o Seyahatten hoÅŸlanÄ±r, hayvanlarÄ± Ã§ok saverim o TÃ¼mÃ¼yle rekabetci deÄŸilimdir o Ä°dealizmi savunurum o DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve hislerimi aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylerim.

    AYÂ  TERAZÄ°'DE
    YanlÄ±z yaÅŸamaya eÄŸilimli deÄŸilimo Ã‡ok ihtiraslÄ± olmasa da romantiÄŸim o Duygusal uzlaÅŸmadan nefret ederim o BaÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan desteklenerek uyarÄ±lan baÅŸarÄ±larÄ±m vardÄ±r o Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya istekliyim o Sevilmek ihtiyacÄ± duyarÄ±m o Bazen manevralarÄ± uygulamaktan Ã§ok planlamakta baÅŸarÄ±lyÄ±m o Estetik zevklerimÂ  vardÄ±r o Ä°yi giyinmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±mo Kitap, sanat ve mÃ¼zikten hoÅŸlanÄ±rÄ±m oHukuk ve kanuni olaylarla ortalamanÄ±n Ã¼zerinde bir oranla uÄŸraÅŸÄ±rÄ±m o Zengin yemeklerden zevk alÄ±rÄ±m.

    AYÂ  AKREP'DE
    Seks yÃ¶nÃ¼m gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o Ruh halim geniÅŸ deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterir o Kontrol etmekden hoÅŸlanÄ±rÄ±mo ÅžaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± zorluklarÄ±n Ã¼zerinden gelme kabiliyetim vardÄ±r o SÄ±r saklarÄ±m o BaÅŸkalarÄ± hakkÄ±nda bilgi almaya ilgi duyarÄ±m o KavgacÄ±yÄ±m o BÄ±rakmasÄ± zor istenmeyen huylarÄ±m vardÄ±r o Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ olmayan olaylar ya daÂ  hiÃ§birÅŸey sÃ¶ylemeyen insanlar yÃ¼zÃ¼nden karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸerim o Kaynaklarla ve Ã¶zellikle insan kaynaklarÄ± ile iyi uyuÅŸan duygusal karakterim var o Bundan sonraki yaÅŸam ile ilgiden ziyade bu dÃ¼nya zevkleri ile ilgiliyim o AkÄ±llÄ± bir mekanikci veya iyi bir zanaatkarÄ±m o Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼lerim kuvvetlidir.

    AYÂYAY'DA
    Ä°dealistimo RomantiÄŸim o MaceracÄ± ve risk alan bir yapÄ±m var o CÃ¶mertliÄŸim sÃ¶mÃ¼rÃ¼den incinmeme sebep olur o AÃ§Ä±ÄŸÄ±m o DÃ¼rÃ¼stÃ¼m o Fazla samimi olmaya eÄŸilimim var o SabÄ±rsÄ±z ve kararsÄ±zÄ±m o DeÄŸiÅŸikliÄŸe adapte olabilirim o Taklit ve rol yapmaya yetenekliyim o Ä°steklerimin Ã§abuÃ§ak yapÄ±lmasÄ±nÄ± isterim o Kendimden daha gÃ¼Ã§lÃ¼lerden etkilenirim o Tiyatro, sanat, mimari ve dizayn ilgimi Ã§eker o BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ararÄ±mo Sevgili olmaktan daha iyi arkadaÅŸlÄ±k kurarÄ±m o Ruhaniyim o Bilgi ve zekaya saygÄ± duyarÄ±m.

    AYÂ  OÄžLAK'DA
    Pratik bir yapÄ±m var o Gelenekselim o Kendimle aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte olmayanlarla iliÅŸki kurmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o AÅŸÄ±rÄ± endiÅŸeye eÄŸilimim var o Plana ihtiyaÃ§ duyarÄ±m o Ä°liÅŸkilerimde nerede duracaÄŸÄ±mÄ± bilmek isterim o Kuvvetli amaÃ§larÄ±m var o HÄ±rslÄ±yÄ±m o Duygusal problemlere gÃ¼venmekte zorluk Ã§ekerim o KarÅŸÄ± cinsle (Ã¶zellikle kadÄ±nlarla) iliÅŸkilerimde problemler veya engellemelerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirim o Materyalistim o Meslekte veya toplumda gÃ¶ze Ã§arpmak isterim.

    Â AYÂKOVA'DA
    Duygusal olarak Ã§Ã¶zÃ¼msel ve tarafsÄ±zÄ±mo Duygusal olmadan hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olabilirim o Nadiren huysuzlaÅŸÄ±rÄ±m o Ä°dealistim o Ä°yimserim o Sosyal bir yapÄ±m var o BirÃ§ok arkadaÅŸ ve tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m vardÄ±r o Ä°yi bir yÃ¶netici ve fon toplayÄ±cÄ±sÄ± olabilirim o Krizleri ve zihinsel Ã¶zÃ¼rÃ¼ olanlarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaÂ  yeteneÄŸim var oÂ Â  DÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ÄŸÃ¼m o Toplumun radikal fikirlerinden ziyade geleneksel yapÄ±sÄ±na yakÄ±n olmam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ± engellemez o Bazen biraz kÄ±skanÃ§ olabilirim o TekdÃ¼ze iÅŸlerden Ã§abuk sÄ±kÄ±lÄ±yorum.

    AYÂ  BALIK'DA
    DuygusalÄ±mo EÄŸer kendi ideallerimÂ  fikirlerimle Ã§atÄ±ÅŸÄ±yorsa gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmekte hatta daha Ã§ok kabul etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o Kuvvetli bir hayal gÃ¼cÃ¼m vardÄ±r o Romantik ve idealistim o Duygusal olarak baÄŸÄ±msÄ±z ve fazla kiÅŸisel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k isteyen kiÅŸilerle iyi iliÅŸkiler kuramam o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n etkisinden incinebilirim o UtangacÄ±m o Promasyona kÄ±ymet veririmÂ  o Heyecana eÄŸilimliyim o MÃ¼kemmel bir kuramcÄ±yÄ±m o SanatsalÄ±m o RuhsalÄ±m.

    Etiketler:

      EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

        Sayfa BaÅŸÄ±
        HÃ¼rriyete Reklam Ver
        HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
        TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
        • HÃ¼rriyet Oto
        • YenibiriÅŸ
        • Yakala.co
        • HÃ¼rriyet TV
        • HÃ¼rriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

        Sayfa BaÅŸÄ±

        © Copyright 2020
        HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.