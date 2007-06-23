GEZEGENLER VE SÄ°Z / AY

AY- YENGEÃ‡ BURCU

Ben Ay'Ä±m, yedi numaralÄ± gezegen,

Ay, gÃ¶klere en yakÄ±n yÄ±ldÄ±zdÄ±r,

SoÄŸuk ve Ä±slak, gÃ¼cÃ¼m ilerlerken,

HerÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde, deÄŸiÅŸken ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼cÃ¼,

YengeÃ§ benim konak yerim ve panayÄ±rÄ±m,

EÄŸer onu yÃ¼kselir gÃ¶rÃ¼rseniz,

EÄŸer JÃ¼piter bana bakarsa,

Bunda kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yoktur, gÃ¶receksiniz,

YÃ¼kselirim o noktada,

Akrep'deyken, dÃ¼ÅŸerim korkarak,

YÄ±ldÄ±zlar sÄ±Ã§rar ve Ã§evrelerken,

Yirmiyedi gÃ¼nde, gelir bu dÃ¶nem,

GÃ¶kler benim gitmeme neden olunca,

GÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§ekim ÅŸimdi azalÄ±r, hÄ±zlanÄ±r, yavaÅŸlar,

YarÄ± vahÅŸi, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kutsanmamÄ±ÅŸ,

EÄŸer o Ã¶ncÃ¼ deÄŸilse, ki o Ay'Ä±n Ã§ocuÄŸu,

YÃ¼zÃ¼ yuvarlak ve kahverengi gÃ¶zlÃ¼,

Zalim, kibirli ve bilge deÄŸil,

Kolay Ã¶fkelenir, Ã§abuk sakinleÅŸir,

Tembel, kÄ±skanÃ§ ve altÄ±na meraklÄ±,

Ã–ÄŸÃ¼tÃ¼cÃ¼, kuÅŸ avcÄ±sÄ±, ehlileÅŸmemiÅŸ,

EÄŸer senin balÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zÃ¼yorsa ve karadaysa,

Ay'Ä±n Ã§ocuÄŸu hata yapmayacaktÄ±r.

EksikliÄŸi ve deÄŸiÅŸkenliÄŸi ifade eder. Ä°nsanda ruhu oÂ diÅŸiyi oÂ iÃ§gÃ¼dÃ¼yÃ¼ oÂ his hayatÄ±nÄ± etkiler. Dolunayda etkileri kuvvetlenir oÂ heyecan verir oÂ yeniayda etkileyici zayÄ±flatÄ±cÄ±dÄ±r.

AydÄ±nlÄ±k tarafÄ±:

GeliÅŸmiÅŸ annelik duygusu - Evcimen - BaÅŸkalarÄ± iÃ§in endiÅŸenebilen - Hareketlilik - DeÄŸiÅŸkenlik - Uyumluluk - Åžekillendirme - DÃ¼ÅŸÃ¼nce yoÄŸunluÄŸu.

KaranlÄ±k tarafÄ±:

BastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ annelik duygusu - RahatlÄ±k - Etkilenebilme - EndiÅŸelenmeme - Moral deÄŸiÅŸkenligi - AlÄ±ÅŸkanlÄ±klara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k - Yalan - Zalim anne.

EtkilediÄŸi organlar:

DiÅŸi prensibin Ã¼retkenliÄŸi ve verimliliÄŸi - DoÄŸurganlÄ±k - VÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± - Kan serumu - Lenfler - Mide - Sindirim sistemi - Beyincik - MÃ¼koza zarÄ± - Ruhsal varlÄ±k. (KadÄ±nda saÄŸ gÃ¶z, erkekte sol gÃ¶z)

KiÅŸilik:

Anne - EÅŸ - KadÄ±n - Aile - Halk - Denizciler - TÄ±p ile uÄŸraÅŸan kimseler - Fazla duygusal kimseler - DeÄŸiÅŸik yaÅŸamlarÄ± olan kimseler.

ArtÄ± Ã¶zellikler:

Ä°yi bir anne - Kendini mekana baÄŸlÄ± hissetme - BaÅŸkalarÄ± iÃ§in endiÅŸelenme - Åžekillendirme prensibini iyi kullanabilme - Uyumlu davranÄ±ÅŸlar ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceler besleme - Sosyolojik prensiplerde iÃ§gÃ¼dÃ¼leri doÄŸru kullanabilme yeteneÄŸi - ÃœretkenliÄŸe elveriÅŸli kadÄ±n.

Eksi Ã¶zellikler:

Zalim olabilen anne - RahatlÄ±k ve yÃ¼zeysellik eÄŸilimi - AlÄ±ÅŸkanlÄ±klardan vazgeÃ§ememe - Moral deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§inde olmak - YoÄŸun duygusallÄ±k - DeÄŸiÅŸik yaÅŸam sÃ¼rme isteÄŸi - KÄ±sa sÃ¼reli hastalÄ±klar - Sindirim sistemi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± - GeÃ§ici felÃ§ durumlarÄ±.

Psikolojik Ã–zellikler:

(+) Annelik oÂ evcillik oÂ itina oÂ hareketlilik oÂ deÄŸiÅŸiklik yapma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼ oÂ uyumluluk.

(-) Zalim anne oÂ rahatlÄ±k oÂ etki altÄ±nda kalma oÂ gamsÄ±zlÄ±k oÂ deÄŸiÅŸken huy oÂ yalan.

Biyolojik Ã–zellikler:

Verimlilik oÂ vÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± oÂ mide oÂ erkeklerin sol gÃ¶zÃ¼ oÂ kadÄ±nlarÄ±n saÄŸ gÃ¶zÃ¼ oÂ cinsel organlar. Ay genellikle deÄŸiÅŸik annelik safhalarÄ±nÄ± etkiler o GeÃ§ici felÃ§ durumlarÄ± oÂ kÄ±sa sÃ¼reli hastalÄ±klar oÂ rahatsÄ±zlÄ±klar.

Sosyolojik Ã–zellikler:

Anne oÂ eÅŸ (kadÄ±n) oÂ kadÄ±n oÂ aile oÂ halk oÂ miras oÂ diÅŸiyi oÂ deÄŸiÅŸik yaÅŸamlarÄ± olan insanlar oÂ mesela seyahat gibi. Denizciler oÂhaberler.

Transit SÃ¼resi: 2-3 gÃ¼n

AY EVLERDE "Ben Neyim?"



AY 1. EVDE

Duygusal olarak kolay yaralanabilirim o KiÅŸiliÄŸim bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebilir o Son modayÄ± ve hareketlerin modasÄ±nÄ± adapte etmeyi ister ve bu konuyu araÅŸtÄ±rmayÄ± severim o KiÅŸisel Ã§ekim ve hÄ±rsÄ±m vardÄ±r o KadÄ±nlarla Ã¶zdeÅŸleÅŸir ve onlardan rehberlik beklerim.



AY 2. EVDE

Parasal durumumu eÅŸitler ve bÃ¶ylelikle duygusal yÃ¶nde emniyet kurarÄ±m o GÃ¼vensizlikten etkilenirim o BilinÃ§li veya bilinÃ§sizce statÃ¼ veya acÄ±nma saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸabilirim o Gelirlerimde deÄŸiÅŸen ve artÄ±p azalan Ã¶zellikler yoÄŸunlukla gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.



AY 3. EVDE

Ä°lkokul eÄŸitimi kardeÅŸler veya halkla iliÅŸkilerle ilgilenebilirim o DuygularÄ±mÄ± anlatma ihtiyacÄ± duyarsÄ±m ve bunu dikkatli yapmam gerekir o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini yansÄ±tabilirim o Eve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih ederim o Bilgiyle uÄŸraÅŸmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m.



AY 4. EVDE

Evime ve aileme karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ duygusal baÄŸlar beslerim o Ailemi ve Ã§ocukluÄŸumu ilerki yaÅŸamÄ±mda Ã¶rnek almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o SÄ±k sÄ±k ikamet deÄŸiÅŸtirebilirim o Deniz kenarÄ±nda oturmak beni mutlu kÄ±lar o Evde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih eder bir yapÄ±m vardÄ±r o Annem benim iÃ§in genellikle olumlu veya olumsuz Ã¶ncÃ¼ rol oynar.



AY 5. EVDE

Duygusal ve romantik birisiyim o Edebi, simgesel ve Ã¼retkenim o GevÅŸek disipline sahip olmaya eÄŸilimim vardÄ±r o Sanat ve eÄŸlenceden zevk alÄ±rÄ±m o Ä°ÅŸtahÄ±mÄ± kontrol etmek zor olabilir o Duygusal olgunluk kazanmakta zorluk Ã§ekmem mÃ¼mkÃ¼n o CÃ¶mert olduÄŸum sÃ¶ylenir.



AY 6. EVDE

Hassas saÄŸlÄ±k veya sabit bir sorunum olabilir o Evde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± severim oÂ Ä°ÅŸim kadÄ±nlarla veya Ã§ocuklarla Ã§alÄ±ÅŸmaya elveriÅŸli olabilir o YanÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸanlara annesel iÃ§gÃ¼dÃ¼lerle yaklaÅŸÄ±rÄ±m o KadÄ±nlarla erkeklerden daha iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o TutarlÄ± olmayan Ã§alÄ±ÅŸma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÂ var o HayvanlarÄ± severim.



AY 7. EVDE

BaÅŸkalarÄ±ndan gelen deÄŸerli ve Ã§Ä±karlarÄ±ma uygun yardÄ±m veya asiste etme yeteneÄŸim olabilir o Kendimden daha genÃ§ eÅŸ seÃ§me veya annelik iÃ§gÃ¼dÃ¼leri yoÄŸundur o Ä°ÅŸ yada evlilikte eÅŸ tarafÄ±ndan yÃ¶netilebilirim o BaÅŸkalarÄ±yla duygusal Ã¶zdeÅŸleÅŸmeler yapabilme yeteneÄŸine sahibim.



AY 8. EVDE

Duygusal ihtiyaÃ§larda herzaman aÃ§Ä±k olmayabilir fakat bazen aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ de olabilirim o Duygusal olarak tatmin olmuÅŸÂ harika bir araÅŸtÄ±rmacÄ±yÄ±m o Duygusal rekabetÃ§i olabilirim o KÄ±skancÄ±m o Materyal veya soydan gelen duygusal statÃ¼ye baÄŸlanmaya eÄŸilimliyim.



AY 9. EVDE

Ä°liÅŸkilerimi ideal yapma eÄŸilimindeyim o DoÄŸal bir promotÃ¶r (geliÅŸtirici) ve halkla iliÅŸkilerde yetenekli birisiyim o YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretime karÅŸÄ± hevesliyim o Bir Ã¼niversite yanÄ±nda veya yabancÄ± bir Ã¼lkede ikamet edebilirim o Bir yabancÄ±yla evlilik veya annemin yabancÄ± bir Ã¼lkeden olmasÄ± ihtimali yÃ¼ksektir.



AY 10. EVDE

HalkÄ±n saygÄ±sÄ±nÄ± ve beni tanÄ±masÄ±nÄ± isterim o Ä°ÅŸimle duygusal Ã¶zleÅŸme sÃ¶z konusudur o Ebeveynlerimden biri hem anne hem baba rolÃ¼ oynayabilir o Aile iÅŸine girmeye elveriÅŸli fÄ±rsatlar yakalayabilirim veya ebeveyilerimin iÅŸini sÃ¼rdÃ¼rebilirim.



AY 11. EVDE

ArkadaÅŸlar ve iliÅŸkide bulunduÄŸu kiÅŸilerle gÃ¼Ã§lÃ¼ duygusal baÄŸ kurarÄ±m o FarklÄ± grup ve kuruluÅŸlardaki arkadaÅŸlarÄ±m ile duygusal Ã¶zdeÅŸleÅŸmem sÃ¶z konusudur o Hayalllerim o kadar deÄŸiÅŸken olabilir ki kesin kararlar vermek benim iÃ§in Ã§ok zor olabilir.



AY 12. EVDE

Gizliliye ve bilinÃ§altÄ±na ilgi duyarÄ±m o Duygusal baÄŸlarÄ±mdan dolayÄ± kolaylÄ±kla bir ÅŸeyi kaybettiÄŸime inanabilirim o YalnÄ±z kendi duygularÄ±mÄ±n esiri olabilirim o Gizli iliÅŸkilerim olur o BaÄŸlayÄ±cÄ± veya Ã§Ä±karcÄ± iliÅŸkiler kurabilirim o Sezgilerim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.