GEZEGENLER VE SÄ°Z / AY

AY- YENGEÃ‡ BURCU
Ben Ay'Ä±m, yedi numaralÄ± gezegen,
Ay, gÃ¶klere en yakÄ±n yÄ±ldÄ±zdÄ±r,
SoÄŸuk ve Ä±slak, gÃ¼cÃ¼m ilerlerken,
HerÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde, deÄŸiÅŸken ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼cÃ¼,
YengeÃ§ benim konak yerim ve panayÄ±rÄ±m,
EÄŸer onu yÃ¼kselir gÃ¶rÃ¼rseniz,
EÄŸer JÃ¼piter bana bakarsa,
Bunda kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yoktur, gÃ¶receksiniz,
YÃ¼kselirim o noktada,
Akrep'deyken, dÃ¼ÅŸerim korkarak,
YÄ±ldÄ±zlar sÄ±Ã§rar ve Ã§evrelerken,
Yirmiyedi gÃ¼nde, gelir bu dÃ¶nem,
GÃ¶kler benim gitmeme neden olunca,
GÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§ekim ÅŸimdi azalÄ±r, hÄ±zlanÄ±r, yavaÅŸlar,
YarÄ± vahÅŸi, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kutsanmamÄ±ÅŸ,
EÄŸer o Ã¶ncÃ¼ deÄŸilse, ki o Ay'Ä±n Ã§ocuÄŸu,
YÃ¼zÃ¼ yuvarlak ve kahverengi gÃ¶zlÃ¼,
Zalim, kibirli ve bilge deÄŸil,
Kolay Ã¶fkelenir, Ã§abuk sakinleÅŸir,
Tembel, kÄ±skanÃ§ ve altÄ±na meraklÄ±,
Ã–ÄŸÃ¼tÃ¼cÃ¼, kuÅŸ avcÄ±sÄ±, ehlileÅŸmemiÅŸ,
EÄŸer senin balÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zÃ¼yorsa ve karadaysa,
Ay'Ä±n Ã§ocuÄŸu hata yapmayacaktÄ±r.
EksikliÄŸi ve deÄŸiÅŸkenliÄŸi ifade eder. Ä°nsanda ruhu oÂ diÅŸiyi oÂ iÃ§gÃ¼dÃ¼yÃ¼ oÂ his hayatÄ±nÄ± etkiler. Dolunayda etkileri kuvvetlenir oÂ heyecan verir oÂ yeniayda etkileyici zayÄ±flatÄ±cÄ±dÄ±r.
AydÄ±nlÄ±k tarafÄ±:
GeliÅŸmiÅŸ annelik duygusu - Evcimen - BaÅŸkalarÄ± iÃ§in endiÅŸenebilen - Hareketlilik - DeÄŸiÅŸkenlik - Uyumluluk - Åžekillendirme - DÃ¼ÅŸÃ¼nce yoÄŸunluÄŸu.
KaranlÄ±k tarafÄ±:
BastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ annelik duygusu - RahatlÄ±k - Etkilenebilme - EndiÅŸelenmeme - Moral deÄŸiÅŸkenligi - AlÄ±ÅŸkanlÄ±klara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k - Yalan - Zalim anne.
EtkilediÄŸi organlar:
DiÅŸi prensibin Ã¼retkenliÄŸi ve verimliliÄŸi - DoÄŸurganlÄ±k - VÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± - Kan serumu - Lenfler - Mide - Sindirim sistemi - Beyincik - MÃ¼koza zarÄ± - Ruhsal varlÄ±k. (KadÄ±nda saÄŸ gÃ¶z, erkekte sol gÃ¶z)
KiÅŸilik:
Anne - EÅŸ - KadÄ±n - Aile - Halk - Denizciler - TÄ±p ile uÄŸraÅŸan kimseler - Fazla duygusal kimseler - DeÄŸiÅŸik yaÅŸamlarÄ± olan kimseler.
ArtÄ± Ã¶zellikler:
Ä°yi bir anne - Kendini mekana baÄŸlÄ± hissetme - BaÅŸkalarÄ± iÃ§in endiÅŸelenme - Åžekillendirme prensibini iyi kullanabilme - Uyumlu davranÄ±ÅŸlar ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceler besleme - Sosyolojik prensiplerde iÃ§gÃ¼dÃ¼leri doÄŸru kullanabilme yeteneÄŸi - ÃœretkenliÄŸe elveriÅŸli kadÄ±n.
Eksi Ã¶zellikler:
Zalim olabilen anne - RahatlÄ±k ve yÃ¼zeysellik eÄŸilimi - AlÄ±ÅŸkanlÄ±klardan vazgeÃ§ememe - Moral deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§inde olmak - YoÄŸun duygusallÄ±k - DeÄŸiÅŸik yaÅŸam sÃ¼rme isteÄŸi - KÄ±sa sÃ¼reli hastalÄ±klar - Sindirim sistemi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± - GeÃ§ici felÃ§ durumlarÄ±.
Psikolojik Ã–zellikler:
(+) Annelik oÂ evcillik oÂ itina oÂ hareketlilik oÂ deÄŸiÅŸiklik yapma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼ oÂ uyumluluk.
(-) Zalim anne oÂ rahatlÄ±k oÂ etki altÄ±nda kalma oÂ gamsÄ±zlÄ±k oÂ deÄŸiÅŸken huy oÂ yalan.
Biyolojik Ã–zellikler:
Verimlilik oÂ vÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ± oÂ mide oÂ erkeklerin sol gÃ¶zÃ¼ oÂ kadÄ±nlarÄ±n saÄŸ gÃ¶zÃ¼ oÂ cinsel organlar. Ay genellikle deÄŸiÅŸik annelik safhalarÄ±nÄ± etkiler o GeÃ§ici felÃ§ durumlarÄ± oÂ kÄ±sa sÃ¼reli hastalÄ±klar oÂ rahatsÄ±zlÄ±klar.
Sosyolojik Ã–zellikler:
Anne oÂ eÅŸ (kadÄ±n) oÂ kadÄ±n oÂ aile oÂ halk oÂ miras oÂ diÅŸiyi oÂ deÄŸiÅŸik yaÅŸamlarÄ± olan insanlar oÂ mesela seyahat gibi. Denizciler oÂhaberler.
Transit SÃ¼resi: 2-3 gÃ¼n
AY EVLERDE "Ben Neyim?"
AY 1. EVDE
Duygusal olarak kolay yaralanabilirim o KiÅŸiliÄŸim bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebilir o Son modayÄ± ve hareketlerin modasÄ±nÄ± adapte etmeyi ister ve bu konuyu araÅŸtÄ±rmayÄ± severim o KiÅŸisel Ã§ekim ve hÄ±rsÄ±m vardÄ±r o KadÄ±nlarla Ã¶zdeÅŸleÅŸir ve onlardan rehberlik beklerim.
AY 2. EVDE
Parasal durumumu eÅŸitler ve bÃ¶ylelikle duygusal yÃ¶nde emniyet kurarÄ±m o GÃ¼vensizlikten etkilenirim o BilinÃ§li veya bilinÃ§sizce statÃ¼ veya acÄ±nma saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸabilirim o Gelirlerimde deÄŸiÅŸen ve artÄ±p azalan Ã¶zellikler yoÄŸunlukla gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.
AY 3. EVDE
Ä°lkokul eÄŸitimi kardeÅŸler veya halkla iliÅŸkilerle ilgilenebilirim o DuygularÄ±mÄ± anlatma ihtiyacÄ± duyarsÄ±m ve bunu dikkatli yapmam gerekir o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini yansÄ±tabilirim o Eve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih ederim o Bilgiyle uÄŸraÅŸmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m.
AY 4. EVDE
Evime ve aileme karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ duygusal baÄŸlar beslerim o Ailemi ve Ã§ocukluÄŸumu ilerki yaÅŸamÄ±mda Ã¶rnek almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o SÄ±k sÄ±k ikamet deÄŸiÅŸtirebilirim o Deniz kenarÄ±nda oturmak beni mutlu kÄ±lar o Evde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih eder bir yapÄ±m vardÄ±r o Annem benim iÃ§in genellikle olumlu veya olumsuz Ã¶ncÃ¼ rol oynar.
AY 5. EVDE
Duygusal ve romantik birisiyim o Edebi, simgesel ve Ã¼retkenim o GevÅŸek disipline sahip olmaya eÄŸilimim vardÄ±r o Sanat ve eÄŸlenceden zevk alÄ±rÄ±m o Ä°ÅŸtahÄ±mÄ± kontrol etmek zor olabilir o Duygusal olgunluk kazanmakta zorluk Ã§ekmem mÃ¼mkÃ¼n o CÃ¶mert olduÄŸum sÃ¶ylenir.
AY 6. EVDE
Hassas saÄŸlÄ±k veya sabit bir sorunum olabilir o Evde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± severim oÂ Ä°ÅŸim kadÄ±nlarla veya Ã§ocuklarla Ã§alÄ±ÅŸmaya elveriÅŸli olabilir o YanÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸanlara annesel iÃ§gÃ¼dÃ¼lerle yaklaÅŸÄ±rÄ±m o KadÄ±nlarla erkeklerden daha iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o TutarlÄ± olmayan Ã§alÄ±ÅŸma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÂ var o HayvanlarÄ± severim.
AY 7. EVDE
BaÅŸkalarÄ±ndan gelen deÄŸerli ve Ã§Ä±karlarÄ±ma uygun yardÄ±m veya asiste etme yeteneÄŸim olabilir o Kendimden daha genÃ§ eÅŸ seÃ§me veya annelik iÃ§gÃ¼dÃ¼leri yoÄŸundur o Ä°ÅŸ yada evlilikte eÅŸ tarafÄ±ndan yÃ¶netilebilirim o BaÅŸkalarÄ±yla duygusal Ã¶zdeÅŸleÅŸmeler yapabilme yeteneÄŸine sahibim.
AY 8. EVDE
Duygusal ihtiyaÃ§larda herzaman aÃ§Ä±k olmayabilir fakat bazen aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ de olabilirim o Duygusal olarak tatmin olmuÅŸÂ harika bir araÅŸtÄ±rmacÄ±yÄ±m o Duygusal rekabetÃ§i olabilirim o KÄ±skancÄ±m o Materyal veya soydan gelen duygusal statÃ¼ye baÄŸlanmaya eÄŸilimliyim.
AY 9. EVDE
Ä°liÅŸkilerimi ideal yapma eÄŸilimindeyim o DoÄŸal bir promotÃ¶r (geliÅŸtirici) ve halkla iliÅŸkilerde yetenekli birisiyim o YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretime karÅŸÄ± hevesliyim o Bir Ã¼niversite yanÄ±nda veya yabancÄ± bir Ã¼lkede ikamet edebilirim o Bir yabancÄ±yla evlilik veya annemin yabancÄ± bir Ã¼lkeden olmasÄ± ihtimali yÃ¼ksektir.
AY 10. EVDE
HalkÄ±n saygÄ±sÄ±nÄ± ve beni tanÄ±masÄ±nÄ± isterim o Ä°ÅŸimle duygusal Ã¶zleÅŸme sÃ¶z konusudur o Ebeveynlerimden biri hem anne hem baba rolÃ¼ oynayabilir o Aile iÅŸine girmeye elveriÅŸli fÄ±rsatlar yakalayabilirim veya ebeveyilerimin iÅŸini sÃ¼rdÃ¼rebilirim.
AY 11. EVDE
ArkadaÅŸlar ve iliÅŸkide bulunduÄŸu kiÅŸilerle gÃ¼Ã§lÃ¼ duygusal baÄŸ kurarÄ±m o FarklÄ± grup ve kuruluÅŸlardaki arkadaÅŸlarÄ±m ile duygusal Ã¶zdeÅŸleÅŸmem sÃ¶z konusudur o Hayalllerim o kadar deÄŸiÅŸken olabilir ki kesin kararlar vermek benim iÃ§in Ã§ok zor olabilir.
AY 12. EVDE
Gizliliye ve bilinÃ§altÄ±na ilgi duyarÄ±m o Duygusal baÄŸlarÄ±mdan dolayÄ± kolaylÄ±kla bir ÅŸeyi kaybettiÄŸime inanabilirim o YalnÄ±z kendi duygularÄ±mÄ±n esiri olabilirim o Gizli iliÅŸkilerim olur o BaÄŸlayÄ±cÄ± veya Ã§Ä±karcÄ± iliÅŸkiler kurabilirim o Sezgilerim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r.
AY BURÃ‡LARDA
AYÂ KOÃ‡ DA
DuygularÄ±mÄ± fiziksel tecrÃ¼belere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek isterim o Fiziksel ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±n Ã§abucak yerine gelmesini isterimo Ä°htiraslÄ±yÄ±m o Enerji doluyum o MaceracÄ±yÄ±m o GÃ¼nlÃ¼k programa uymakta zorlanÄ±rÄ±m o Kendimi uzun vadeli vaatlerle tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ hissederim o SabÄ±rsÄ±zÄ±mo Tez canlÄ±yÄ±m o Ã‡abuk sinirlenen bir yapÄ±m var o DinamiÄŸim o Kendime fazla gÃ¼venirim o Hakimiyet beni rahatsÄ±z eder o Fikir alma ve yÃ¶netilme bana zor gelir oKendime karÅŸÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼yÃ¼m o Dikkatsizim o Delice cesur davranabilirim o GÃ¼venilir biriyim o CÃ¶mertim o Parlak fikirliyim.
AYÂ BOÄžA'DA
AcÄ±manÄ±n aÃ§Ä±kca ispat edilmesini isterim o Tutucu fikirlerim vardÄ±r o FiziÄŸim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o Maddesel konfor ararÄ±m o Sosyal statÃ¼ ve varlÄ±k ararÄ±m oÂ Ev gereÃ§leri veya aile kurumundan Ã§ok sosyal olaylar ilgimi Ã§eker o KuruluÅŸlara girmek iÃ§in zorlanmadan hoÅŸlanmam o SakinimÂ o Gururlu yada yanÄ±na yaklaÅŸÄ±lamaz gibi gÃ¶rÃ¼lebilirim o Kin tutabilirim o Kendi kendine yeter bir havam var o SÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmayanlar ve tutarlÄ± olmayanlardan nefret ederim o Ä°ÅŸler kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸinde kabullenmekten hoÅŸlanmam.
AYÂ Ä°KÄ°ZLER'DE
Duygusal olarak Ã§Ã¶zÃ¼mselimo KonuÅŸkanÄ±m o KÄ±vrak zekamÂ var o MeraklÄ±yÄ±m o SÃ¼rekli teÅŸvik ararÄ±m o Bilgimi paylaÅŸmaya istekliyim o Her zaman olayÄ± kavramaz veya detaylara dikkat etmem o DÃ¼alist oÂ SÄ±r saklarÄ±mÂ o DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte mutluyum fakat iÃ§imde yanlÄ±zlÄ±k duygularÄ± olabilir o SÄ±rlarÄ±, gizemli olaylarÄ± ve bulmacalarÄ± severim o Nazik bir sinir sistemimÂ var o Doymak bilmeyen bir okuyucuyum o Ani kararlar veririm o Fazla inceleme fiziksel zevkimi bozabilir o Her hangi bir ÅŸeyin Ã¼zerinde konsantre olmakta zorluk Ã§ekerim o Ã‡evremde deÄŸiÅŸikliÄŸe ihtiyaÃ§ duyarÄ±m.
AYÂ YENGEÃ‡'DE
Sezgilerim gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o Kendi kendime yeterimo Fiziksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m o YaratÄ±cÄ±yÄ±m o Ã‡oÄŸu zamanÄ±mÄ± beraber geÃ§irdiÄŸim kiÅŸilerin etkilerinden incinebilirimÂ Â o Duygusal gÃ¼ven ararÄ±m o Sahip Ã§Ä±kÄ±cÄ±yÄ±m oÂ Â UtangacÄ±mz o Misafirperverim o Soy aÄŸacÄ±na ilgi duyarÄ±m o Her hangi bir ÅŸeyi Ã¼stlenmekten nefret ederimo Ailemle kuvvetli baÄŸlarÄ±m vardÄ±r o YiyeceÄŸi duygusal arabulucu gibi kullanÄ±rÄ±m o Ev hayatÄ±ndan hoÅŸlanÄ±rÄ±m o Kriz veya aÅŸÄ±rÄ± duygusal hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve abartmanÄ±n tÃ¼rlÃ¼ ÅŸekillerine dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼m.
AYÂ ASLAN'DA
YÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼yÃ¼m o Ä°htiraslarÄ±m var o SamimiyetsizliÄŸe varan bir abartma huyum var o DuygularÄ±mÄ± benliÄŸimden ayÄ±rmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o Ä°natcÄ±yÄ±mo DikkafalÄ±yÄ±m o Ä°dealistim oBÃ¼yÃ¼k kiÅŸisel acÄ± Ã§ekme kapasitem var o SadÄ±ÄŸÄ±m o HatalarÄ± belirtmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o Ä°ddiacÄ±yÄ±m o Sahip Ã§Ä±kÄ±cÄ± olmasam bile kÄ±skancÄ±m o BilinÃ§li veya bilinÃ§siz yÃ¶netme arzusu duyarÄ±m o Ã–zellikle resim, heykel, kostÃ¼m ve dizayn konularÄ±nda sanatsal becerilerim vardÄ±r o Ã–vÃ¼nmeye eÄŸilimim var o Ä°steklerimin Ã§abucak karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± arzularÄ±m o Finansa ilgi duyarÄ±m o Ruhaniyim.
AYÂ BAÅžAK'DA
Kendimi savunur bir tutum gÃ¶steririm o AynÄ± zamanda utangaÃ§Ä±m o Romantizmden Ã§ok merhamete yÃ¶nelen bir ihtirasÄ±m vardÄ±r o Mizah duygum ise alaycÄ±lÄ±ÄŸa kaÃ§abilir o Ã‡Ã¶zÃ¼msel olduÄŸum sÃ¶ylenir o Ciddiyimdir fakat bazÄ± zamanlarda da ÅŸaÅŸÄ±lacak kadar gerÃ§eklerden uzaklaÅŸÄ±rÄ±m o Genelde en iyi bildiÄŸim konuda yaratÄ±cÄ± olurum o Kolayca adapte olabilirim o SÃ¶mÃ¼rÃ¼den hoÅŸlanmam o Kitaplardan ve yazmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m o EntellektÃ¼el meraklarÄ±m vardÄ±r o Titiz sayÄ±lÄ±rÄ±m o Seyahatten hoÅŸlanÄ±r, hayvanlarÄ± Ã§ok saverim o TÃ¼mÃ¼yle rekabetci deÄŸilimdir o Ä°dealizmi savunurum o DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve hislerimi aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylerim.
AYÂ TERAZÄ°'DE
YanlÄ±z yaÅŸamaya eÄŸilimli deÄŸilimo Ã‡ok ihtiraslÄ± olmasa da romantiÄŸim o Duygusal uzlaÅŸmadan nefret ederim o BaÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan desteklenerek uyarÄ±lan baÅŸarÄ±larÄ±m vardÄ±r o Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya istekliyim o Sevilmek ihtiyacÄ± duyarÄ±m o Bazen manevralarÄ± uygulamaktan Ã§ok planlamakta baÅŸarÄ±lyÄ±m o Estetik zevklerimÂ vardÄ±r o Ä°yi giyinmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±mo Kitap, sanat ve mÃ¼zikten hoÅŸlanÄ±rÄ±m oHukuk ve kanuni olaylarla ortalamanÄ±n Ã¼zerinde bir oranla uÄŸraÅŸÄ±rÄ±m o Zengin yemeklerden zevk alÄ±rÄ±m.
AYÂ AKREP'DE
Seks yÃ¶nÃ¼m gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r o Ruh halim geniÅŸ deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterir o Kontrol etmekden hoÅŸlanÄ±rÄ±mo ÅžaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± zorluklarÄ±n Ã¼zerinden gelme kabiliyetim vardÄ±r o SÄ±r saklarÄ±m o BaÅŸkalarÄ± hakkÄ±nda bilgi almaya ilgi duyarÄ±m o KavgacÄ±yÄ±m o BÄ±rakmasÄ± zor istenmeyen huylarÄ±m vardÄ±r o Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ olmayan olaylar ya daÂ hiÃ§birÅŸey sÃ¶ylemeyen insanlar yÃ¼zÃ¼nden karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸerim o Kaynaklarla ve Ã¶zellikle insan kaynaklarÄ± ile iyi uyuÅŸan duygusal karakterim var o Bundan sonraki yaÅŸam ile ilgiden ziyade bu dÃ¼nya zevkleri ile ilgiliyim o AkÄ±llÄ± bir mekanikci veya iyi bir zanaatkarÄ±m o Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼lerim kuvvetlidir.
AYÂYAY'DA
Ä°dealistimo RomantiÄŸim o MaceracÄ± ve risk alan bir yapÄ±m var o CÃ¶mertliÄŸim sÃ¶mÃ¼rÃ¼den incinmeme sebep olur o AÃ§Ä±ÄŸÄ±m o DÃ¼rÃ¼stÃ¼m o Fazla samimi olmaya eÄŸilimim var o SabÄ±rsÄ±z ve kararsÄ±zÄ±m o DeÄŸiÅŸikliÄŸe adapte olabilirim o Taklit ve rol yapmaya yetenekliyim o Ä°steklerimin Ã§abuÃ§ak yapÄ±lmasÄ±nÄ± isterim o Kendimden daha gÃ¼Ã§lÃ¼lerden etkilenirim o Tiyatro, sanat, mimari ve dizayn ilgimi Ã§eker o BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ararÄ±mo Sevgili olmaktan daha iyi arkadaÅŸlÄ±k kurarÄ±m o Ruhaniyim o Bilgi ve zekaya saygÄ± duyarÄ±m.
AYÂ OÄžLAK'DA
Pratik bir yapÄ±m var o Gelenekselim o Kendimle aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte olmayanlarla iliÅŸki kurmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o AÅŸÄ±rÄ± endiÅŸeye eÄŸilimim var o Plana ihtiyaÃ§ duyarÄ±m o Ä°liÅŸkilerimde nerede duracaÄŸÄ±mÄ± bilmek isterim o Kuvvetli amaÃ§larÄ±m var o HÄ±rslÄ±yÄ±m o Duygusal problemlere gÃ¼venmekte zorluk Ã§ekerim o KarÅŸÄ± cinsle (Ã¶zellikle kadÄ±nlarla) iliÅŸkilerimde problemler veya engellemelerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirim o Materyalistim o Meslekte veya toplumda gÃ¶ze Ã§arpmak isterim.
Â AYÂKOVA'DA
Duygusal olarak Ã§Ã¶zÃ¼msel ve tarafsÄ±zÄ±mo Duygusal olmadan hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olabilirim o Nadiren huysuzlaÅŸÄ±rÄ±m o Ä°dealistim o Ä°yimserim o Sosyal bir yapÄ±m var o BirÃ§ok arkadaÅŸ ve tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m vardÄ±r o Ä°yi bir yÃ¶netici ve fon toplayÄ±cÄ±sÄ± olabilirim o Krizleri ve zihinsel Ã¶zÃ¼rÃ¼ olanlarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaÂ yeteneÄŸim var oÂ Â DÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ÄŸÃ¼m o Toplumun radikal fikirlerinden ziyade geleneksel yapÄ±sÄ±na yakÄ±n olmam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ± engellemez o Bazen biraz kÄ±skanÃ§ olabilirim o TekdÃ¼ze iÅŸlerden Ã§abuk sÄ±kÄ±lÄ±yorum.
AYÂ BALIK'DA
DuygusalÄ±mo EÄŸer kendi ideallerimÂ fikirlerimle Ã§atÄ±ÅŸÄ±yorsa gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmekte hatta daha Ã§ok kabul etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerim o Kuvvetli bir hayal gÃ¼cÃ¼m vardÄ±r o Romantik ve idealistim o Duygusal olarak baÄŸÄ±msÄ±z ve fazla kiÅŸisel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k isteyen kiÅŸilerle iyi iliÅŸkiler kuramam o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n etkisinden incinebilirim o UtangacÄ±m o Promasyona kÄ±ymet veririmÂ o Heyecana eÄŸilimliyim o MÃ¼kemmel bir kuramcÄ±yÄ±m o SanatsalÄ±m o RuhsalÄ±m.