YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.



2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.



