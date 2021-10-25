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Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 14:20 | 

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yabancı dil bilgilerini belgelendirmek için çoktan seçmeli 80 soruya yanıt veren binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2021 YDS/2 sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Aldıkları puanları yüksek lisans başvuruları ile memur alımlarında kullanmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç için belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, 2021 YDS/2 sonuçları hakkında tarih bilgisi...

2CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

3SONUÇ TARİHİ NETLİK KAZANDI

SONUÇ TARİHİ NETLİK KAZANDI

ÖSYM sınav sonuçlarını değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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