YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yabancı dil bilgilerini belgelendirmek için çoktan seçmeli 80 soruya yanıt veren binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 YDS/2 sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Aldıkları puanları yüksek lisans başvuruları ile memur alımlarında kullanmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç için belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, 2021 YDS/2 sonuçları hakkında tarih bilgisi...
2
CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.