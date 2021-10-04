WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İşte son bilgiler
Dünya genelinde milyonlarca aktif kullancısı olan Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global ölçekte sorunlar yaşanıyor. Bu durumun Türkiye'de de hissediliyor. Bu üç uygulama akşam saatlerinden bu yana sorunlu olarak dikkat çekiyor. Peki, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor?
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1
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmekte. Bu gelişmenin ardından vatandaşların araştırmaları hız kazandı. İşte, WhatsApp ve Instagram'daki erişim sorununa dair ayrıntılar...
2
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor...
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.
3
SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.
Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.