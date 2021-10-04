MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İşte son bilgiler
GeriTeknoloji WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İşte son bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 04 Ekim 2021 - 20:11 | 

WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İşte son bilgiler

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullancısı olan Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global ölçekte sorunlar yaşanıyor. Bu durumun Türkiye'de de hissediliyor. Bu üç uygulama akşam saatlerinden bu yana sorunlu olarak dikkat çekiyor. Peki, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmekte. Bu gelişmenin ardından vatandaşların araştırmaları hız kazandı. İşte, WhatsApp ve Instagram'daki erişim sorununa dair ayrıntılar...

2INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor...

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.

3SAAT 18:44TE ÇÖKTÜ

SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi