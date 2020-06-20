Türkiye'den LGS manzaraları

Öğrencilerin ve velilerin aylardır beklediği LGS yapıldı. Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü dakikalarda, veliler de koronavirüs önlemleri nedeniyle bahçelerine girmelerinin yasak olduğu okulların dışında bekledi sınavın sona ermesini. Bu seneki sınavın en önemli farkı koronaviurüs nedeniyle alınan tedbirle yapılmasıydı. Sınav öncesinde, sınav sırasında ve sınav sonrasında yurdun dört yanından kameralara ilginç manzaralar takıldı. İşte onlardan bazıları:
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SINAVA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GİRDİ
Tokat’ta doğuştan yürüme engelli olan Gamze Şengel, annesi Yeter Şengel ile birlikte okula geldi. Gamze, tekerlekli sandalyesiyle sınava girdi.
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OKUL GÖREVLİSİNDEN VELİLERE: HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ, HEPİNİZE GÜLE GÜLE
Kırıkkale'de öğrenciler, koronavirüs önlemleri altında LGS’ye girmek üzere okullara alındı. Aileler ise okul bahçelerinin dışında tutuldu. Polis ekipler ve okul görevlileri sosyal mesafenin korunmasını konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Şeyh Edebali İmam-Hatip Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen ise kapı önlerinde yasak olduğunu belirterek velilere şöyle seslendi: "Hepiniz hoş geldiniz, hepinize güle güle."
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POLİS UYARILARINA RAĞMEN SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR
Adana’da öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava kısa süre kala dersliklere alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri ise okul önlerinde bekledi. Seyhan İlçesinde bulunan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu’nda sınava giren çocuklarını bekleyen veliler ise dışarıda sosyal mesafeye uymadan oturup çay içerek sohbet etti. Polislerin okul önüne gelip velilere ‘sosyal mesafe’ konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen veliler bu uyarıları dikkate almadı. Polis, okul önünde bulunan çay ocağının kaldırım ihlali yapan masa ve sandalyelerini kaldırtarak velilerin sosyal mesafeye uymalarını sağlamaya çalıştı.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE SINAV VELİSİ
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, salgın süreciyle ilgili gerekli önlemleri alarak sınavı başlattıklarını belirtti. Yahşi, salonlardaki oturma düzeninin sosyal mesafe kurallarına uygun belirlendiğini söyledi. Kovid-19 hastası veya hasta olma riski bulunan altı öğrencinin ayrı okullarda sınava alındığı bilgisini veren Yahşi, "Onlara ayrı okullar açtık. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen personelimizle birlikte onları da ayrı sınava alıyoruz. Benim kızım da sınava girdi. Yarın Babalar Günü, öğrencilerimizin babalarına vereceği en güzel hediye sınava endişesiz girmeleridir. Babalar da sınavı hayatlarının merkezine almasınlar" dedi.
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BOLU’DA BİR ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİ
Bolu’da 50’nci Yıl Ortaokulu’nda bir öğrenci kimlik kartını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Öğretmenler, öğrencinin kimlik kartını eve gidip alması için seferber oldu. Bir öğretmen otomobiliyle öğrenciyi evine götürdü. Ancak evde anne ve babasının olmaması nedeniyle çocuk, kimlik kartını alamadı. Daha sonra öğrenci, öğretmenin otomobiliyle İl Nüfus Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemler de uzayınca, sınav saatinin geçmesiyle öğrenci sınava giremedi.
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KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SINAVA GİRDİ
Ankara’da bir süre önce basketbol oynarken düşünce sağ ayağı kırılan Onur onudan, sınava koltuk değnekleriyle girdi. Bacağı alçıda olan Onur Onudan, "Dokuz aydır sınava hazırlanıyorum. Ayağım basketbol oynarken kırıldı; ancak sınava girmek zorundayım. Sınavımın güzel geçmesini diliyorum" dedi.
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ÖĞRENCİLER KUYRUK OLUŞTURDU
Çorum’da, LGS’ye giren öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerine geldi. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nda sınava giren öğrenciler, yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için, öğrenciler arasına dubalar yerleştirildi. Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler de dağıtıldı. Öğrenciler, önlem altında sınav salonlarına alındı.
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BABASI OĞLUNU SIRTINDA OKULA TAŞIDI
Bursa’nın İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan ve bu bölge alçıya alınan Talha Bayır, sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu’na babası Rahmi Bayır’ın sırtında geldi. Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü. Talha Bayır, "Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettim” dedi. Baba Rahmi Bayır ise, "LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparım” diye konuştu.
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ÖĞRENCİLERİ ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
LGS ilk oturumunun sona ermesinin ardından öğrenciler, kendilerine verilen 45 dakikalık arayı kullanmak için okul bahçesine çıktı. Okul binası yakınlarında bekleyen veliler, bahçeye çıkan öğrencileri moral alkışlarıyla karşıladı. Aileleriyle bahçe duvarının ardından konuşabilen öğrenciler, sınav hakkında ailelerine bilgi verdi. Sorulara zor diyen öğrencilerin yanı sıra, kolay olduğunu söyleyen öğrenciler de ailelerinin yüzlerini güldürdü. Veliler çocuklarıyla kısa bir moral konuşması yaparak heyecan yapmamalarını söyledi.
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KIZININ NÜFUS CÜZDANINI KOŞARAK YETİŞTİRDİ
İzmit’te, anne Esra Erez, LGS’ye giren kızı Begüm Erez’i İzmit Ortaokulu’na bırakıp, okuldan ayrıldı. Ancak kısa süre sonra kızının kimlik kartını çantasında olduğunu fark etti. Koşarak okula gelen anne çantasında unuttuğu nüfus cüzdanını görevliler aracılığıyla kızına ulaştırdı. Okul bahçesinde bekletilen Begüm Erez de nüfus cüzdanının gelmesiyle sınava gireceği salona alındı.
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LGS’YE GİRECEĞİ OKULU KARIŞTIRDI
Aksaray’da LGS’ye gireceği okulu şaşıran Merve Öztürk’ü bir polis memuru kendi aracıyla sınava yetiştirdi. Kılıçaslan Mahallesi’ndeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’na ablası Sema ile giden Merve Öztürk, yanlış okula geldiğini fark edince, görevli polis memurundan yardım istedi. Polis memuru ise özel aracı ile Öztürk kardeşleri sınavın başlamasına beş dakika kala Aksaray Ortaokulu’na yetiştirdi. Merve Öztürk, "Sınavı kaçıracağım diye çok üzüldüm" dedi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Bünyamin Bozkurt, Cumhuriyet Ortaokulunda LGS’ye giren kardeşi Yusuf’u dışarıda bekledi. Bünyamin Bozkurt, yaklaşık iki saat dışarıda bekleyeceği süreyi boş geçirmemek için hazırlandığı YKS için kaldırımda test çözdü. Kardeşini beklerken kendi sınavına da hazırlandığını anlatan Bünyamin Bozkurt, “Kardeşim LGS’ye girdi. Ben de velisi olarak ona destek olmaya geldim. Benim de sınavım olduğu için iki saat burada boş duracağıma biraz test çözeyim onun bana artısı olur dedim. Hem ona destek olmaya geldim hem de kendi açığımı kapatmaya çalışıyorum bir yandan. Malum bizim sınava da bir hafta kaldığı için benim de çalışmam lazım” dedi.