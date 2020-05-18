Tüketirken aman dikkat! En fazla bir yemek kaşığı...
Karaciğer kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir ve bu yenilenmenin sağlanabilmesi için tüketilmesi gereken bazı besinler vardır. Bu besinlerden birinin de enginar olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, enginarın faydalarını ve tüketilirken nelere dikkat edilmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Vücudun en büyük ve metabolik olayların gerçekleşmesinde etkili olan organı karaciğerdir. Karaciğerin kendini yenileyebilme özelliği vardır.
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Bu yenilenmenin gerçekleşebilmesine katkı sağlayabilmek adına beslenmenize ekleyeceğiniz bazı besinler vardır. Mevsimin bize sunduğu bu mucize besinlerden biri de enginardır.
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Akdeniz kökenli bahar aylarının habercisi olan enginar Asteraceae familyasındandır. Ve bilimsel adı Cyanara scolymustur. Tabiat bizlere enginarı katmanlar halinde sunmuştur. Ortasında tüylü olan bir doku vardır ve olgunlaştığı takdirde bu doku çiçeğe döner.
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Bu dokunun içinde de enginarın kalbi vardır. Tüketilen asıl kısım ise enginarın kalbidir. Yapraklarının da uygun bir pişirme yöntemiyle tüketimi mümkündür. Tercihe bağlı olarak dışta bulunan yapraklar çiğ olarak da tüketilebilir.
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Peki, enginarın faydaları neler?
Doymuş yağ oranı çok düşük olup kolesterol içermemektedir. Kalp sağlığı için önemlidir. Ayrıca, kan kolesterolünün dengede tutulmasında etkilidir. İçeriğinde bulunan luteolin maddesi kötü kolesterol LDL’nin seviyesinin dengelenmesinde büyük önem taşır.
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1 orta boy çiğ enginar yaklaşık olarak 60 kalori içerir. Antioksidan olan C vitamininin kaynağıdır. Bu sayede vücudun serbest radikallere karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.
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Enginarın posa içeriği yüksektir. 1 orta boy 130 gram enginar yaklaşık 7 gram lif içermektedir. Kabızlık sorunu yaşayan kişiler için önemli bir besindir.
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Demir mineralini de yüksek oranda içerir. Bitkisel demir kaynağı olan enginarın C vitamini ile tüketilmesi biyoyararlılığını arttıracaktır. İnülin formunda karbonhidrat içermektedir. Enginar taze olduğu takdirde inülin etkisini göstererek şeker hastalarında kan şekerini dengeleyici rol oynar.
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İçeriğinde bulunan ciarin maddesi sayesinde enginarın karaciğer, safra kesesi ve böbrek fonksiyonlarında faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Safra salgılanmasını arttırarak hazımsızlık ve diğer sindirim şikâyetlerinin azalmasına etki eder.
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Karaciğerin detoksifikasyon işlevi vardır. Enginar vücudun toksinlerden korunması karaciğere detoksifikasyon işlevinde de yardımcıdır.
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Yapılan bir çalışmaya göre irrıtable barsak sendromu (IBS) olarak bilinen karında şişlik, ağrı ve dışkılama sıklığında değişikliklere neden olan kronik hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar vermiştir. Böbreklerin üre konsantrasyonunu arttırır. Diüretik etki yapar.
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Tüketirken buna dikkat edin
Karaciğer detoksifikasyon işlevinin yanında protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin metabolizmasında da görevlidir. Fazla şeker karaciğerin doğru şekilde çalışmasını zorlaştırır, karaciğeri yorar ve işlevini bozabilir. Bu nedenle enginarı pişirirken şeker eklememeye dikkat edilmelidir. Şeker oranına dikkat edildiği gibi yağ oranına da dikkat edilmelidir.
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Her enginar için en fazla 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmelidir. Zeytinyağı, yağda eriyen vitaminlerden faydalanmayı arttıracaktır. Bu nedenle yağsız tüketilmemelidir. Aynı zamanda zeytinyağı yüksek oranda tekli doymamış yağ asidi içeren bir yağ türüdür ve sağlık için en faydalı yağlardan biridir. Yağın faydasını zarara dönüştürmemek için yemek yaparken yağın yakılmamasına da dikkat edilmelidir.