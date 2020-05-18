Tüketirken aman dikkat! En fazla bir yemek kaşığı...

Her enginar için en fazla 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmelidir. Zeytinyağı, yağda eriyen vitaminlerden faydalanmayı arttıracaktır. Bu nedenle yağsız tüketilmemelidir. Aynı zamanda zeytinyağı yüksek oranda tekli doymamış yağ asidi içeren bir yağ türüdür ve sağlık için en faydalı yağlardan biridir. Yağın faydasını zarara dönüştürmemek için yemek yaparken yağın yakılmamasına da dikkat edilmelidir.