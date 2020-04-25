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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 00:35,

Trabzon ramazan 2020 imsakiyesi: Trabzon'da sahur vakti saat kaçta ne zaman? Trabzon iftar ve sahur vakitleri

Trabzon imsak vakitleri ve Trabzon sahur saatleri, oruçlarını idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 İmsakiyesinde Trabzon'da sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı öğreniliyor. Peki, Trabzon'da sahur vakti ne zaman? İşte, Ramazan İmsakiyesine göre Trabzon sahur saatleri ve Trabzon imsak vakitleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

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Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı. Trabzon'da sahur saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Trabzon iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Trabzon'da sahur saat kaçta? İşte Trabzon iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi


On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Trabzon'da yaşayan vatandaşlar için 25 Nisan'da sahur 03:44'te gerçekleşecek.

TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4619:1720:46*
225.04.202003:4419:1820:48
326.04.202003:4219:1920:49
427.04.202003:4119:2020:51
528.04.202003:3919:2120:52
629.04.202003:3719:2220:54
730.04.202003:3519:2420:55
801.05.202003:3319:2520:57
902.05.202003:3119:2620:58
1003.05.202003:3019:2721:00
1104.05.202003:2819:2821:01
1205.05.202003:2619:2921:03
1306.05.202003:2419:3021:04
1407.05.202003:2319:3121:06
1508.05.202003:2119:3221:07
1609.05.202003:1919:3321:09
1710.05.202003:1819:3421:10
1811.05.202003:1619:3521:12
1912.05.202003:1419:3621:13
2013.05.202003:1319:3721:15
2114.05.202003:1119:3821:16
2215.05.202003:1019:3921:18
2316.05.202003:0819:4021:19
2417.05.202003:0719:4121:21
2518.05.202003:0519:4221:22
2619.05.202003:0419:4321:24**
2720.05.202003:0219:4421:25
2821.05.202003:0119:4521:27
2922.05.202003:0019:4621:28
3023.05.202002:5919:4621:29***

3Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak

Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyeceğini, hizmetlerinin karşılığının da yerel yönetimlerce karşılanabileceğini belirtti.

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak, gündemdeki konuları görüşüp karara bağladı. Toplantıda, sosyal izolasyona dikkat çekilerek, bu kapsamda tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi. Trabzon Valiliği’nden Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınacak (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir). Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar ve haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan ve hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecek denildi.

MEZARLIK ZİYARETLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Açıklamada Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılacağının belirtildiği açıklamada, "İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı arttırılacak,

ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak ifadelerine yer verildi.

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