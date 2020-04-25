Trabzon ramazan 2020 imsakiyesi: Trabzon'da sahur vakti saat kaçta ne zaman? Trabzon iftar ve sahur vakitleri
Trabzon imsak vakitleri ve Trabzon sahur saatleri, oruçlarını idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 İmsakiyesinde Trabzon'da sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı öğreniliyor. Peki, Trabzon'da sahur vakti ne zaman? İşte, Ramazan İmsakiyesine göre Trabzon sahur saatleri ve Trabzon imsak vakitleri hakkında ayrıntılı bilgiler...
Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı. Trabzon'da sahur saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Trabzon iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Trabzon'da sahur saat kaçta? İşte Trabzon iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
Trabzon'da yaşayan vatandaşlar için 25 Nisan'da sahur 03:44'te gerçekleşecek.
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TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:46
|19:17
|20:46*
|2
|25.04.2020
|03:44
|19:18
|20:48
|3
|26.04.2020
|03:42
|19:19
|20:49
|4
|27.04.2020
|03:41
|19:20
|20:51
|5
|28.04.2020
|03:39
|19:21
|20:52
|6
|29.04.2020
|03:37
|19:22
|20:54
|7
|30.04.2020
|03:35
|19:24
|20:55
|8
|01.05.2020
|03:33
|19:25
|20:57
|9
|02.05.2020
|03:31
|19:26
|20:58
|10
|03.05.2020
|03:30
|19:27
|21:00
|11
|04.05.2020
|03:28
|19:28
|21:01
|12
|05.05.2020
|03:26
|19:29
|21:03
|13
|06.05.2020
|03:24
|19:30
|21:04
|14
|07.05.2020
|03:23
|19:31
|21:06
|15
|08.05.2020
|03:21
|19:32
|21:07
|16
|09.05.2020
|03:19
|19:33
|21:09
|17
|10.05.2020
|03:18
|19:34
|21:10
|18
|11.05.2020
|03:16
|19:35
|21:12
|19
|12.05.2020
|03:14
|19:36
|21:13
|20
|13.05.2020
|03:13
|19:37
|21:15
|21
|14.05.2020
|03:11
|19:38
|21:16
|22
|15.05.2020
|03:10
|19:39
|21:18
|23
|16.05.2020
|03:08
|19:40
|21:19
|24
|17.05.2020
|03:07
|19:41
|21:21
|25
|18.05.2020
|03:05
|19:42
|21:22
|26
|19.05.2020
|03:04
|19:43
|21:24**
|27
|20.05.2020
|03:02
|19:44
|21:25
|28
|21.05.2020
|03:01
|19:45
|21:27
|29
|22.05.2020
|03:00
|19:46
|21:28
|30
|23.05.2020
|02:59
|19:46
|21:29***