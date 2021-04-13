Tekirdağ iftar vakti: Tekirdağ iftar saati ve akşam ezanı vakti kaçta? İşte sahur saatleri

Tekirdağ iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar akşam ezanı ve iftar vaktini araştırmaya başladılar. Peki, ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri