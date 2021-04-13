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GeriGündem Tekirdağ iftar vakti: Tekirdağ iftar saati ve akşam ezanı vakti kaçta? İşte sahur saatleri
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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:47 | 

Tekirdağ iftar vakti: Tekirdağ iftar saati ve akşam ezanı vakti kaçta? İşte sahur saatleri

Tekirdağ iftar saati ve akşam ezanı vakti gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucunu tutan Müslümanlar heyecanla iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 yılında 13 Nisan’da başlayan on bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç tutulacak. Ramazan İmsakiyesi içerisinde Tekirdağ iftar saati 19:54 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri

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Tekirdağ iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar akşam ezanı ve iftar vaktini araştırmaya başladılar. Peki, ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri

2TEKİRDAĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

TEKİRDAĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Tekirdağ'da iftar saati 19:54 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:54 olacak.

TEKİRDAĞ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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