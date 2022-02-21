SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı! 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek?

MSÜ sınavı kaç dakika oldu? sorusu ÖSYM'nin açıklamasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde YKS oturumu olan TYT'nin sınav süresinin uzatılmasının ardından ÖSYM'den yeni açıklama geldi. Yayınlanan duyuruya göre 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacak. Güncel kılavuz http://www.osym.gov.tr internet sitesinden görüntülenecek.
ÖSYM'den MSÜ sınav süresi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Başkanlığımızca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.
Kılavuz, yeni haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
GÜNCEL MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır.
Türkçe testinden 40 soru, Sosyal Bilimler testinden 20 soru, Temel Matematik testinden 40 soru, Fen Bilimleri testinden 20 soru sorulacak. Sınav 10.15'te başlayacak 165 dakika sürecek. Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;
Harp Okulları için;
a. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).
b. 2022-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
DİKKAT: Harp Okulları için 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2021-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2021-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.