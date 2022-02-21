SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı! 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı Kabul ettiği maaş olay oldu...Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı! Kabul ettiği maaş olay oldu...#Jack Wilshere
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalle yeni ticaret hedefini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin tüm dünyaya duyurdu: Donetsk ve Lugansk kararımı bugün vereceğimPutin tüm dünyaya duyurdu: Donetsk ve Lugansk kararımı bugün vereceğim#RUSYA
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yineledi#Koronavirüs
Canlı | Maçta gol perdesi açıldı 3. dakikada...Canlı | Maçta gol perdesi açıldı! 3. dakikada...#Göztepe
Sınırda sıcak dakikalar Rusya öldürdük dedi, Ukraynadan jet yanıt geldiSınırda sıcak dakikalar! Rusya 'öldürdük' dedi, Ukrayna'dan jet yanıt geldi#Rusya
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli olduEski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli oldu#Kayseri
Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümüÇocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!#ABD
Görüntüler günlerce konuşulmuştu Döner Kardeşlere ceza yağdıGörüntüler günlerce konuşulmuştu! Döner Kardeşler'e ceza yağdı#Istanbul
Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme TFFden açıklama geldiSüper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi#Yayıncı Kuruluş
Gazeteci Güngör Arslan cinayeti Elimde haber var yalanıyla içeri girmişGazeteci Güngör Arslan cinayeti! 'Elimde haber var' yalanıyla içeri girmiş#Kocaeli
Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Annanın hikayesi...Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Anna'nın hikayesi...#Cilt Sağlığı
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
HABERLERGündem Haberleri

SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı! 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek?

#MSÜ#Ösym#Sınav

MSÜ sınav süresi son dakika açıklama ile değişti. Askeri üniversitelere öğrenci seçmek için ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı süresinde değişikliğe gidildi. Daha önceki yıllarda 135 dakika olarak uygulanan MSÜ sınavının süresi alınan kararla uzatıldı. 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan 2022 MSÜ'de temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, Türkçe testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam toplam 120 soru sorulacak. Peki, MSÜ sınav süresi kaç dakika oldu? İşte, 2022 MSÜ sınav süresi hakkında ayrıntılar.

1/5SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek

MSÜ sınavı kaç dakika oldu? sorusu ÖSYM'nin açıklamasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde YKS oturumu olan TYT'nin sınav süresinin uzatılmasının ardından ÖSYM'den yeni açıklama geldi. Yayınlanan duyuruya göre 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacak. Güncel kılavuz http://www.osym.gov.tr internet sitesinden görüntülenecek.

2/5MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU

MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU?

ÖSYM'den MSÜ sınav süresi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Başkanlığımızca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Kılavuz, yeni haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

GÜNCEL MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/5SINAVIN KAPSAMI

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır.

Türkçe testinden 40 soru, Sosyal Bilimler testinden 20 soru, Temel Matematik testinden 40 soru, Fen Bilimleri testinden 20 soru sorulacak. Sınav 10.15'te başlayacak 165 dakika sürecek. Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için;

a. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

4/5SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek

b. 2022-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

5/5SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2021-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2021-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSÜ#Ösym#Sınav