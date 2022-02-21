SON DAKİKA: MSÜ sınav süresi uzatıldı! 2022 MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç saat sürecek?

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.



DİKKAT: Harp Okulları için 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2021-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2021-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.