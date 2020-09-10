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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-DHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 21:52 | 

Son dakika haberi: ABD'li bilim insanları açıkladı... Maske takmak koronavirüste aşı etkisi yapıyor!

Koronavirüs salgını hız kesmeden tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya devam ederken insanlık virüsü yenecek bir ilaç ya da aşı bulunmasını dört gözle bekliyor. ABD'li bilim insanlarının yayınladığı yeni araştırma sonuçları ise aylardır hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerle ilgili çok kritik bir gelişmeyi açığa çıkardı.

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ABD'li bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmanın sonucu koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir umut ışığı doğurdu!

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Koronavirüs salgını hız kesmeden tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ederken yaklaşan kış mevsimi ikinci dalga endişelerini de doruğa çıkarmış durumda.

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 28 milyonu geçmiş durumda. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 900 bini aştı.

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Dünyanın birçok ülkesinde okulların açılması, gevşetilen virüs önlemleri ve havaların yakında soğuyacak olması bu sayının hızla 1 milyona ulaşması korkusunu büyütüyor.

5AÇIKLAMA UMUT DOĞURDU
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AÇIKLAMA UMUT DOĞURDU

Bu karanlık tablonun içinde yeni bir çalışmayı duyuran ABD'li bilim insanları ise yeni bir umut doğurdu.

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Açıklama koronavirüs salgınının ilk günlerinden beri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yüz maskeleriyle ilgili.

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Henüz bir ilacı ya da aşısı bulunmayan Covid-19 için en büyük silahımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymakla birlikte maske takarak ağzı ve burnumuzu kapatmak, böylece virüs bulaşma riskini azaltmak.

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Hatta dünyanın birçok ülkesinde sadece kapalı değil tüm açık alanlarda da maske takma zorunluluğu var. Bu kural ülkemizde de sıkı şekilde uygulanıyor.

9MASKELER AŞI ETKİSİ YARATABİLİR
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MASKELER AŞI ETKİSİ YARATABİLİR!

ABD'li bilim insanlarından ilginç bir açıklama geldi: Maskeler koronavirüs salgınında kaba bir aşı etkisi yapabilir!

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ABD’li bilim insanları maskelerin yaygın kullanımıyla yeni tip koronavirüse(Covid-19) karşı bağışıklığının sağlanabileceğini öne sürdü.

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Yüz maskeleri dünya tarihinde daha önce de büyük salgınlar döneminde kullanılmış, veba, İspanyol gribi, kuş gribi gibi küresel etki yapan hastalıkların hızını kesmekte fayda sağlamıştı. Bugün de salgın için en büyük silahımız maskeler olmaya devam ediyor.

12UZAK DOĞU ÖRNEĞİ
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UZAK DOĞU ÖRNEĞİ

Hatta uzmanların iddiasına göre maske takmanın yaygın bir alışkanlık olduğu ve normal grip olunduğunda bile kullanıldığı Uzak Doğu'da salgının yavaşlama sebebi de bu durum.

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Peki maske nasıl aşı etkisi yapıyor? ABD’li bilim insanları, vücuda sızan az sayıda patojenin neden olduğu enfeksiyonların bağışıklık oluşturabileceğini ve buna göre de maskelerin bazı insanlarda kaba bir aşı etkisi yapabileceğini iddia ediyor.

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ABD’de bilim insanları yüz maskelerinin toplu kullanımının koronavirüse (Covid-19) karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceğini iddia etti. İnsanlardan, nefesten yayılan damlacıkları yakalamak ve virüsü farkında olmadan yayma riskini azaltmak için maske takmaları istendiği ifade edildi.

15NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ KULLANIRSA...
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NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ KULLANIRSA...

Nüfusun büyük bir kısmı tarafından giyilen maskelerin, özellikle cerrahi ve kumaş olanların mükemmel olmadığı ve bazı viral partiküllerin kullanıcının hava yollarına girmesine izin verdiği belirtildi.

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Uzmanlar, insanları bu şekilde tekrar tekrar küçük miktarlarda Covid-19'a maruz bırakmanın vücutlarını virüsü tanıma ve virüsle mücadele etme konusunda eğitme olasılığı olduğunu böylece insanların bağışıklık kazanabileceğini öne sürüyor.

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Bu kanıtlanmamış olduğu ifade edilen iddianın, New England Journal of Medicine akademik dergisinde yayımlandığı belirtildi.

18İDDİA KANITLANMIŞ DEĞİL
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İDDİA KANITLANMIŞ DEĞİL

Bu iddianın kesin olarak kanıtlanmasının mümkün olmadığı çünkü bunun için maskeli ve maskesiz kişilerin klinik deneylerde virüse maruz bırakılması gerektiği ve bunun da etik olmadığı ifade edildi.

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Maskelerin Covid-19'a karşı bir miktar bağışıklık sağlayabileceği fikrinin, asırlık bir aşılama tekniği olan ‘variolasyon’ (aşılama) teorisine dayandığı ifade edildi.

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‘Variolasyon’un, yeniden enfekte olmayı önleyen koruyucu bağışıklık tepkisi oluşturmak için düşük dozlarda bir patojenle insanları kasıtlı olarak enfekte etme uygulaması olduğu belirtildi.

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Tartışmalı tekniğin, tarih boyunca insanları çiçek hastalığına karşı aşılamak için kullanıldığı, ancak sonunda onları daha güvenli hale getirmek için zayıflatılmış virüs formları kullanan modern aşılarla değiştirildiği aktarıldı.

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Californiya Üniversitesi uzmanları bulaşıcı hastalık doktoru olan Dr.Monica Gandhi ve epidemiyolog Profesör George Rutherford yüz maskelerinin ‘variolasyon’ gibi çalışabileceğine inanıyor.

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Ghandi’nin, "Virüsü kapabilir ama asemptomatik olabilirsiniz. Yani, asemptomatik enfeksiyon oranlarını maskerlerle artırabilirseniz, belki bu popülasyonu aşılamanın (variolation) bir yolunu bulabilirsiniz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

24AÇIKLAMAYA ELEŞTİRİLER DE GELDİ
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AÇIKLAMAYA ELEŞTİRİLER DE GELDİ

Bu iddianın arkasındaki bilim insanları, insanların önlemlere karşı kayıtsız kalmaması ve bağışıklık kazanmak için virüsü kasıtlı olarak yakalamaya çalışmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Araştırmacılar, iddialarının Covid-19 hakkında henüz kanıtlanmamış iki geniş varsayımda bulunduğunu kabul ediyor.

26ÖNLEMLERE KAYITSIZ KALMAYIN
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ÖNLEMLERE KAYITSIZ KALMAYIN!

Eleştirmenlerin, insanların önlemlere kayıtsız kalması ve gereksiz riskler alması durumunda tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundukları bu iddiayı reddettikleri belirtildi.

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İddianın yer aldığı makalenin yazarları arasında olmayan Arizona'da bulunan bulaşıcı hastalık epidemiyologu Saskia Popescu'nun "Bu teoriyi destekleyebileceğimiz kadar veri yok. İnsanların sosyal mesafeye uyma, el hijyenine dikkat etme ve kalabalık ortamlarda bulunmama gibi diğer tüm korunma stratejilerini takip etmelerini istiyoruz" dediği belirtildi.

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İddialar tartışma yaratmış olsa da maske takmanın koronavirüs salgını konusunda en büyük silahımız olduğu, mutlaka kullanılması gerektiği gerçeğinin altı bir kez daha çizilmiş oldu.

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