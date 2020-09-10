Dünya hurriyet.com.tr/Dış Haberler-DHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 21:52 | 10 Eylül 2020 - 21:52

Son dakika haberi: ABD'li bilim insanları açıkladı... Maske takmak koronavirüste aşı etkisi yapıyor!

Koronavirüs salgını hız kesmeden tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya devam ederken insanlık virüsü yenecek bir ilaç ya da aşı bulunmasını dört gözle bekliyor. ABD'li bilim insanlarının yayınladığı yeni araştırma sonuçları ise aylardır hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerle ilgili çok kritik bir gelişmeyi açığa çıkardı.