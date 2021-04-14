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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 15:49 | 

Şırnak iftar ve sahur vakitleri.. Şırnak'ta iftar bu akşam saat kaçta? İşte Şırnak Ramazan imsakiyesi

Şırnak iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Şırnak iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Şırnak iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Şırnak'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Şırnak iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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1

Şırnak iftar vakti için geri sayım sürüyor. Şırnak iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Şırnak'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Şırnak iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

2

ŞIRNAK'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Şırnak'da iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 18:51'de gerçekleşecek.

3

ŞIRNAK'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Şırnak'da sahur, 04:03'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

4

ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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