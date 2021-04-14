Şırnak iftar ve sahur vakitleri.. Şırnak'ta iftar bu akşam saat kaçta? İşte Şırnak Ramazan imsakiyesi

Şırnak iftar vakti için geri sayım sürüyor. Şırnak iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Şırnak'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Şırnak iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri



