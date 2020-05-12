Sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?
'İl İl sahur saatleri' 12 Mayıs Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru ilerlerken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya sahur vakitleri, saatlerin ilerlemesiyle araştırmalarda yer alıyor. 23 Mayıs'a kadar devam edecek olan Ramazan'da bu hayırlarla dolu ayda her gün tüm illerin sahur vakitleri bir kaç dakika değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? Sahura ne kadar kaldı? İşte, tüm illerin 12 Mayıs sahur saatleri bilgisi.
Sahur vakti, yarınki orucuna niyet edecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İlk oruçlarını 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. İmsak vakti ezanının okunmasıyla beraber, 81 ilde çok sayıda vatandaş oruçlarına niyet etmek üzere il il sahur saatlerine yoğunlaştı. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, sahur saat kaçta, sahura ne kadar kaldı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır ve tüm illerin sahur vakitleri.
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 12 Mayıs'ta sahur İstanbul'da 03:57'de, Ankara'da 03:47'de, İzmir'de 04:18'de olacak.
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulunAllah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)
Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.
“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.
Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)