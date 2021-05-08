Sahur saati 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile 8 Mayıs il il sahur vakitleri
Sahur vakitleri, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde sahura kalkacak olan Müslümanların gündeminde yer aldı. Farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olanların iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecekleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Ramazanın son günlerinde tutacakları oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerin imsak vakitleri takvimine riayet edecek. İl il sahur saatleri, tek bir ekran üzerinden öğrenilecek. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni oruçlu geçirecek olanların merak ettiği 'sahur saat kaçta, ezan kaçta okunacak?' sorusu 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde yanıt buldu. İşte, 8 Mayıs 2021 sahur saati ve il il imsak vakitleri bilgisi.
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Sahur saatleri imsakiye bilgileri ile yayınlandı. Saatlerin ilerlemesi ile 8 Mayıs sahur vakitleri takvimine gözler çevrildi. Erzurum, Eskişehir, Adana, İzmir, Trabzon ve tüm illerde sahur vakitleri, Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğreniliyor. Kadir Gecesi'nin faziletleri ile oruç ibadetini idrak edecek olan Müslümanların tutacakları oruç için tüm illerin sahur vakitleri ilden ile değişecek. Diyanet bilgisine göre bu gece sahur için imsak İstanbul'da 04:04'te, Ankara'da 03:54'te, İzmir'de ise 04:24 olacak. Ayrıca tüm illerin sahur saatlerini haberimizden görüntüleyebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 8 Mayıs 2021'de sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:04
ANKARA: 03:54
İZMİR: 04:24
ADANA: 03:57
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, “İ?tikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
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KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?
Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.
Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı.
Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir.
Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.
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SAHURDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).