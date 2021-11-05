Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık personeli atamaları için gözler branş ve kadro dağılımında!

Sağlık personeli atamaları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce sağlık personeli adayının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca açıklama yaptı. Mülakatsız ve puana göre personel alımı yapılması için çalışmalar yürütüleceğini belirten Bakan Koca, " Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." dedi. Ancak atama tarihleri ve başvuruları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.