Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık personeli atamaları için gözler branş ve kadro dağılımında!
Sağlık Bakanlığı personel alımı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının odaklandığı konuların başında geliyor. Yeni atama müjdesinin verilmesinin ardından Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi. Başvuru şartları, branş ve kadro dağılımının belli olmasının ardından Sağlık Bakanlığı personel atamaları gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2021 sağlık personeli atamaları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Sağlık personeli atamaları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce sağlık personeli adayının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca açıklama yaptı. Mülakatsız ve puana göre personel alımı yapılması için çalışmalar yürütüleceğini belirten Bakan Koca, " Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." dedi. Ancak atama tarihleri ve başvuruları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi; Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."
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Ancak Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili henüz bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
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BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
3 Kasım'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu;
Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.