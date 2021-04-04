Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte bayram ikramiyelerinde son gelişmeler...
Emekli bayram ikramiyesi, son günlerde pek çok emeklinin gündemindeki konuyu oluşturmaya başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla 1000 TL emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden bu tarihin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, yaklaşan 2021 Ramazan Bayramı öncesinde gündeme geldi. Emeklilere verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 1000 TL olarak bu bayram da vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İşte, milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyesi hakkında detaylı bilgiler...
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Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniliyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.