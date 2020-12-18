Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze açılacak mı? İşte MEB açıklaması

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada, ‘Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.’ demişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.’ denildi.