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Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 12:53 | 

Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze açılacak mı? İşte MEB açıklaması

Okulların yüz yüze eğitim ile açılıp açılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ara tatile giren öğrenciler daha sonra eğitimlerine uzaktan devam etmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edeceği duyuruldu.

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Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada, ‘Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.’ demişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.’ denildi.

2OKULLAR AÇILACAK MI
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OKULLAR AÇILACAK MI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. Yapılan açıklamada, ‘25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.’ denildi.

Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.İşte açıklamanın tamamı:

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.’ denildi.

4BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
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BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada, ‘Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.’ demişti.

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