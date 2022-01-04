Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar kapanacak mı, online eğitime mi geçilecek?
Okullar kapanacak mı, online eğitime mi geçilecek? sorusu bir süredir öğrenciler ve velilerin gündemindeydi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüzde başlayan eğitim sürecinde, online eğitime geçilip geçilmeyeceği soruları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından okulların yüz yüze eğitime geçeceği iddialarına da açıklık getirdi. Peki, okullar kapanacak mı, online eğitime mi geçilecek?
Koronavirüs salgını devam ederken, 2021-2022 eğitim yılının ilk yarıyılını geride bırakmak üzere olan farklı kademelerdeki milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini merakla sorguluyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuya dair açıklama geldi. Peki, okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime devam edilecek mi?
MEB'e bağlı okullarda farklı kademelerde eğitim alan milyonlarca öğrenci, artan vaka sayılarının ardından online eğitim beklentisine girdi. Yüz yüze eğitimin akıbetini merak eden veliler, öğrenciler ve eğitimciler bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte; ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimde son durum...
MEB'e bağlı okullarda farklı kademelerde eğitim alan milyonlarca öğrenci, artan vaka sayılarının ardından online eğitim beklentisine girdi. Yüz yüze eğitimin akıbetini merak eden veliler, öğrenciler ve eğitimciler bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. İşte; ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimde son durum...
ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yüz yüze eğitime de değindi.
Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle;
Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla öğretmenimiz katıldı. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır.
Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle;
Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla öğretmenimiz katıldı. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.