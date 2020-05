Meslek liselerinde üretime devam... Ürün çeşidi ve miktarı artıyor

TEMASSIZ EL DEZENFEKTANI Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun elektrik-elektronik teknolojisi alanında çalışarak yerli imkânlar ve düşük maliyetle dezenfektan cihazı tasarladı. Prototipi üretilen cihaz, temasa gerek olmadan çalışmasının yanı sıra her öğrenciye ne kadar dezenfektan verileceğini, kaç öğrencinin kullanabileceğini dijital olarak izleme ve müdahale imkânı sunuyor. Okul Müdürü Oktay Güllü, LGS ve YKS'yi düşünerek sınav salonlarının girişine konulması için el temasının olmadığı bir dezenfektan cihazı geliştirmek istediklerini söyledi. Lisenin Ar-Ge bölümünde çalışırken Türkiye'de ve dünyada bulunan örnekleri incelediklerini belirten Güllü, şöyle konuştu:

"Bunların parçalarıyla ilgili tedarikçi firmalarla görüştük fakat bu malzemelerin çoğu ithal geliyor. Şu an bu parçaları bulmamızın zor olduğunu gördükten sonra yerel imkânları değerlendirme kararı aldık. Bir otomotiv parçası, sensör, elektronik kart gibi yüzde 90'ını yerli imkânlarla bulabildiğimiz ekipmanı bir araya getirdik. Programlama aşamasını tamamlayıp öğrenciler için temassız el dezenfektan sistemi geliştirdik. Bunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de maliyetinin çok düşük olması. Bir diğer özelliği, programlanabilir olması. Böylece her öğrenciye ne kadar dezenfektan verilecek ne kadar öğrenci kullanacak, bunları dijital olarak izleyebiliyoruz ve müdahale edebiliyoruz.