Meslek liselerinde üretime devam... Ürün çeşidi ve miktarı artıyor
Koronavirüs salgını için dünyanın hiçbir ülkesinde önceden yapılmış bir hazırlık yoktu. Hızla yayılan salgın için alınacak en temel önlemin elleri temiz tutmak ve koruyucu maske takmak olduğunun anlaşılmasından sonra dezenfektan ve maskeye dünyada olağanüstü bir talep oluştu. İşte o günlerde Türkiye’de müthiş bir seferberlik başladı. Meslek liseleri de bu seferberliğin en ön saflarında yer aldı. İlk günlerde maske ve dezenfektan üretimiyle ülkenin ihtiyaçlarına derman olmaya çalışan meslek liseleri sonrasında hem ürün çeşitliliğini hem de üretim miktarını artırdı. Üretime maske ve dezenfektan ile başlayan meslek liselerinde artık gelişmiş elektronik sağlık cihazları bile üretiliyor. İşte meslek liselerinden son iki haftada gelen yeni ürün ve üretim haberleri:
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
N95 MASKE MAKİNESİ
Hatay İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde hem cerrahi maske makinesi hem de N95 standardında maske üreten maske makinesi geliştirildi. İki makinenin tamamının tasarım ve üretimi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. 12 metre uzunluğundaki cerrahi/tıbbi maske makinesi birbirine entegre altı üniteden oluştu. Kontrol paneli üzerindeki yazılımın tamamı Türkçe olan makineye üç fazlı ‘Asenkron Motor’ ile hareket veriliyor. Hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliği bulunan cerrahi maske makinesinde küçük, orta, büyük ve ekstra büyük gibi farklı ölçeklerde maskeler üretilebilecek. Makine dakikada 50 maske üretebiliyor. Okulda üretilen diğer makine ise küçük, orta, büyük ve ekstra büyük ölçülerde N95 maske üretebilecek. Makinelerde üretilen maskeler aranan tüm standartlara uygun olacak.
2
Abone Ol
ULTRAVİYOLE IŞINLARIYLA DEZENFEKSİYON YAPAN ROBOT
Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri tarafından geliştirilen ve ‘Robot-Sterilizatör’ adı verilen ‘UV Dezenfeksiyon Robotu’, koronavirüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesi için tasarlandı. Lisenin müdürü Orhan Yılmaz, ultraviyole (UV) ışınlarının virüs ve mikropların üremelerini imkânsız hale getirdiğini gösteren çalışmalar bulunduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:“UV ışınları hastanelerde özellikle ameliyathanelerde sterilizasyon işlemi için kullanılıyor, dünyada bazı marketlerin rafları da UV ışınlarıyla dezenfekte ediliyor. Bu bilgiler ışığında kapalı alanların sterilizasyonu için ‘Robot-Sterilizatör’ adı verdiğimiz robotu geliştirdik. Robotla tüm yüzeylerin sterilizasyonu insan eli değmeden otomatik olarak yapılıyor. Robotun üzerinde dört kamera ve ultrasoniksensörler bulunuyor. Bu sayede otomatik sürüş gerçekleştiriliyor ve alandaki her yer titizlikle dezenfekte ediliyor. Robot istenirse uzaktan kontrolle veya manuel olarak kumanda edilebilir. Robotta kullanılan android yazılım, kişisel bilgisayar yazılımı, dokunmatik ekran yazılımı ile elektronik kartların tasarımı okuldaki öğretmenler tarafından geliştirildi.
3
Abone Ol
TEMASSIZ EL DEZENFEKTANI
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun elektrik-elektronik teknolojisi alanında çalışarak yerli imkânlar ve düşük maliyetle dezenfektan cihazı tasarladı. Prototipi üretilen cihaz, temasa gerek olmadan çalışmasının yanı sıra her öğrenciye ne kadar dezenfektan verileceğini, kaç öğrencinin kullanabileceğini dijital olarak izleme ve müdahale imkânı sunuyor. Okul Müdürü Oktay Güllü, LGS ve YKS'yi düşünerek sınav salonlarının girişine konulması için el temasının olmadığı bir dezenfektan cihazı geliştirmek istediklerini söyledi. Lisenin Ar-Ge bölümünde çalışırken Türkiye'de ve dünyada bulunan örnekleri incelediklerini belirten Güllü, şöyle konuştu: "Bunların parçalarıyla ilgili tedarikçi firmalarla görüştük fakat bu malzemelerin çoğu ithal geliyor. Şu an bu parçaları bulmamızın zor olduğunu gördükten sonra yerel imkânları değerlendirme kararı aldık. Bir otomotiv parçası, sensör, elektronik kart gibi yüzde 90'ını yerli imkânlarla bulabildiğimiz ekipmanı bir araya getirdik. Programlama aşamasını tamamlayıp öğrenciler için temassız el dezenfektan sistemi geliştirdik. Bunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de maliyetinin çok düşük olması. Bir diğer özelliği, programlanabilir olması. Böylece her öğrenciye ne kadar dezenfektan verilecek ne kadar öğrenci kullanacak, bunları dijital olarak izleyebiliyoruz ve müdahale edebiliyoruz.
4
Abone Ol
SOSYAL MESAFEYİ KORUYAN CİHAZ
Beşiktaş’ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal alanlarda kullanılmak üzere yeni bir cihaz geliştirdi. Tasarım aşamasının ardından üç boyutlu yazıcıyla lisenin laboratuvarında üretilen sosyal mesafe cihazı, mesafeye uymayan kişileri sensörle tespit ederek alarm sesiyle uyarıyor. Alarm, kişi en az bir buçuk metre uzaklaşıncaya kadar ötmeye devam ediyor. Cihazın uyarma mesafesi ise isteğe göre ayarlanabiliyor.
5
Abone Ol
TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerli üretimi arttırmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında meslek lisesi öğretmenlerinin, uzaktan ateş ölçer termometre cihazı tasarladığını ve ilk prototipi ürettiklerini söyledi. Yahşi, "Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilmeye başlanan uzaktan ateş ölçer termometre 30 santimetre uzaklıktan ateş ölçümü yapmaya olanak sağlıyor. Cihaz kişilerin yüzünü tarayarak kimlik tespiti yapıyor ve aynı zamanda vücut sıcaklıklarını ölçüyor. Vücut sıcaklığı belirtilen sınır üzerindeyse uyarı vererek ilgililere mesaj gönderiyor. Yazılım geliştirmesine açık olan sistem pandemi sonrasında da güvenlik açısından kullanılabilecek.
6
Abone Ol
BU MASKELER YENİDEN KULLANILABİLİYOR
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde UOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek amaçlı bir araya gelerek iki katlı cerrahi maske üretmeye başladı. Günde yaklaşık 2 bin adet üretilen maskeler UV ışınları altında dört saat bekletilerek sterilize ediliyor. Çeşitli adımlardan geçtikten sonra kullanıma hazır hale getirilen maskeler paketlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Öğretmenlerin yoğun mesai harcaması sonucu 16 günde 27 bin adet üretilen maskelerin üretimine, kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla virüs salgını sürecinden sonra da devam edileceği belirtildi.
7
Abone Ol
ÇOCUKLAR İÇİN KARİKATÜRLÜ MASKE
İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde ilk defa çocukların kullanabilecekleri ve üzerinde karikatür figürleri olan maske üretimi yapıldı. İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde standartlara uygun, çok kullanımlı, 60 dereceye kadar yıkanabilir ve ütülenebilir koruyucu maske üretimi yapılmaktaydı. Koronavirüs salgını sürecinde öncelikle erişkinler için maske üretimi yapmaya başlayan okul son olarak ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocukların ihtiyacı olan maskeleri üretmeye başladı. Çocukların kullanabileceği küçük boy ve üzerinde karikatür figürleri olan maskelerden günde 10 bin adet üretiliyor. Maske üzerindeki karikatürler ise animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu’na ait. İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin grafik ve fotoğrafçılık bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlanan maskelerin baskısı okulun tekstil teknolojisi bölümünden gönüllü öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılıyor. Okulun moda tasarım bölümünden gönüllü öğretmen ve öğrenciler ise maskelerin dikimini ve paketlemesini gerçekleştiriyor.