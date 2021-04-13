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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:16 | 

Mersin imsakiye 2021! Mersin sahur vakti ve iftar saatleri bilgisi

Mersin İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için imsak ve iftar saatlerini duyurdu. Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. On bir ayın sultanı olan ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazanın ardından da bayram başlayacak. Peki Mersin'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte, Mersin imsakiye 2021 bilgileri

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Mersin imsakiye 2021 bilgileri çerçevesinde sahur ve iftar saatleri oruç tutacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mersin sahur vakti saat kaçta sorusu ile Müslümanlar ilk ramazan orucunu ne zaman tutacaklarını araştırıyordu. Mersin'de ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece tutulacak. İlk teravih namazı 12 Nisan'da kılındıktan sonra sahur zamanı için geri sayım başlayacak. Mersin iftar ve sahur saatleri, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. İşte Mersin iftar ve sahur vakitleri...

2RAMAZAN 2021 MERSİN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2021 MERSİN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3919:2120:39*
214.04.202104:3819:2220:40
315.04.202104:3619:2320:41
416.04.202104:3519:2320:43
517.04.202104:3319:2420:44
618.04.202104:3119:2520:45
719.04.202104:3019:2620:46
820.04.202104:2819:2720:47
921.04.202104:2619:2820:48
1022.04.202104:2519:2920:50
1123.04.202104:2319:3020:51
1224.04.202104:2219:3020:52
1325.04.202104:2019:3120:53
1426.04.202104:1819:3220:54
1527.04.202104:1719:3320:55
1628.04.202104:1519:3420:57
1729.04.202104:1419:3520:58
1830.04.202104:1219:3620:59
1901.05.202104:1119:3721:00
2002.05.202104:0919:3721:02
2103.05.202104:0819:3821:03
2204.05.202104:0619:3921:04
2305.05.202104:0519:4021:05
2406.05.202104:0419:4121:06
2507.05.202104:0219:4221:08
2608.05.202104:0119:4321:09**
2709.05.202103:5919:4421:10
2810.05.202103:5819:4421:11
2911.05.202103:5719:4521:13
3012.05.202103:5519:4621:14***


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Ramazanda hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, özenli hazırlanan sofralar için pişirilen yemekler hakkında çeşitli tüyolar verdi.

Yemekte lezzet mi sağlık mı konusu çokça tartışılırken, uzmanlar bu iki seçenek arasında bir tercih yapmaya gerek olmadığını söylüyor. Bazı temel kurallara dikkat edilerek hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, Ramazan Ayı’nın da başlaması ile daha özenli hazırlanan sofralarda yemeklerin sağlığa uygun hazırlanmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türk mutfağı çeşitliliği itibariyle birçok lezzetli yemeğe ev sahipliği yapıyor ancak sağlık açısından belli başlı hatalar da yapılıyor diyen İşeri, yemek pişirmede Türk mutfağında en çok yapılan yanlışlar ve sağlıklı yemek pişirmenin püf noktalarını paylaştı.

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Özellikle köfte, et gibi kendinden yağ ihtiva eden yiyeceklerin, yapışmaz tavada pişirildiğinde tekrar yağ eklenmesi gerekmediğine dikkat çeken İşeri, Yapışmaması ve aynı zamanda içindeki suyu fazla salmaması için tavanızı önceden iyice ısıtın ve sonrasında yiyecekleri ekleyin dedi.

Derin yağda kızartma yerine fırında kızartma tercih edilmesini öneren İşeri, Yiyecekleri derin yağda kızartırken yağın içine atılan yiyecekler ısıyı düşürürler ve yiyeceğin yağ çekmesine sebep olurlar. Aynı zamanda yüksek ısıya maruz kalan yağ içerisinde doymamış yağ azalıp trans yağların yükseldiği tespit edilmiştir. Bu durum yiyeceklerin özelliğini yitirmiş, daha sağlıksız bir yağ asidi emmelerine sebep olur. 1-2 yemek kaşığı yağ ile kapladığınız yiyecekleri fırında kızarttığınız takdirde çok daha az miktarda yağ emilimi gerçekleşir ve lezzetten ödün vermeden daha sağlıklı bir alternatif gerçekleşmiş olur. Fırında pişirilen birçok yiyecekte fırın kabını yağlamak en büyük alışkanlıklardandır. Yağ kullanımını azaltmak için pişirme kğıdı kullanımı oldukça faydalı bir yöntemdir. Kabınıza uygun keserek yerleştirdiğiniz pişirme kağıdı hem yiyecekle temasa uygundur hem de ürünün kaba yapışmasını önler diye konuştu.

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