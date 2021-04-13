Mersin imsakiye 2021! Mersin sahur vakti ve iftar saatleri bilgisi
Mersin İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için imsak ve iftar saatlerini duyurdu. Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. On bir ayın sultanı olan ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazanın ardından da bayram başlayacak. Peki Mersin'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte, Mersin imsakiye 2021 bilgileri
Mersin imsakiye 2021 bilgileri çerçevesinde sahur ve iftar saatleri oruç tutacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mersin sahur vakti saat kaçta sorusu ile Müslümanlar ilk ramazan orucunu ne zaman tutacaklarını araştırıyordu. Mersin'de ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece tutulacak. İlk teravih namazı 12 Nisan'da kılındıktan sonra sahur zamanı için geri sayım başlayacak. Mersin iftar ve sahur saatleri, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus başta olmak üzere pek çok ilçede merak edilen husus olmaya başladı. İşte Mersin iftar ve sahur vakitleri...
RAMAZAN 2021 MERSİN İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:39
|19:21
|20:39*
|2
|14.04.2021
|04:38
|19:22
|20:40
|3
|15.04.2021
|04:36
|19:23
|20:41
|4
|16.04.2021
|04:35
|19:23
|20:43
|5
|17.04.2021
|04:33
|19:24
|20:44
|6
|18.04.2021
|04:31
|19:25
|20:45
|7
|19.04.2021
|04:30
|19:26
|20:46
|8
|20.04.2021
|04:28
|19:27
|20:47
|9
|21.04.2021
|04:26
|19:28
|20:48
|10
|22.04.2021
|04:25
|19:29
|20:50
|11
|23.04.2021
|04:23
|19:30
|20:51
|12
|24.04.2021
|04:22
|19:30
|20:52
|13
|25.04.2021
|04:20
|19:31
|20:53
|14
|26.04.2021
|04:18
|19:32
|20:54
|15
|27.04.2021
|04:17
|19:33
|20:55
|16
|28.04.2021
|04:15
|19:34
|20:57
|17
|29.04.2021
|04:14
|19:35
|20:58
|18
|30.04.2021
|04:12
|19:36
|20:59
|19
|01.05.2021
|04:11
|19:37
|21:00
|20
|02.05.2021
|04:09
|19:37
|21:02
|21
|03.05.2021
|04:08
|19:38
|21:03
|22
|04.05.2021
|04:06
|19:39
|21:04
|23
|05.05.2021
|04:05
|19:40
|21:05
|24
|06.05.2021
|04:04
|19:41
|21:06
|25
|07.05.2021
|04:02
|19:42
|21:08
|26
|08.05.2021
|04:01
|19:43
|21:09**
|27
|09.05.2021
|03:59
|19:44
|21:10
|28
|10.05.2021
|03:58
|19:44
|21:11
|29
|11.05.2021
|03:57
|19:45
|21:13
|30
|12.05.2021
|03:55
|19:46
|21:14***
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