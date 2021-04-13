Mersin imsakiye 2021! Mersin sahur vakti ve iftar saatleri bilgisi

Ramazanda hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, özenli hazırlanan sofralar için pişirilen yemekler hakkında çeşitli tüyolar verdi.



Yemekte lezzet mi sağlık mı konusu çokça tartışılırken, uzmanlar bu iki seçenek arasında bir tercih yapmaya gerek olmadığını söylüyor. Bazı temel kurallara dikkat edilerek hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, Ramazan Ayı’nın da başlaması ile daha özenli hazırlanan sofralarda yemeklerin sağlığa uygun hazırlanmasının önemli olduğunun altını çizdi.



Türk mutfağı çeşitliliği itibariyle birçok lezzetli yemeğe ev sahipliği yapıyor ancak sağlık açısından belli başlı hatalar da yapılıyor diyen İşeri, yemek pişirmede Türk mutfağında en çok yapılan yanlışlar ve sağlıklı yemek pişirmenin püf noktalarını paylaştı.