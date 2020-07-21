LGS tercihleri E Okul MEB tercih robotu ile kolaylaşıyor! LGS tercih onaylatma ve lise yüzdelik dilimleri bilgisi!

LGS sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başladı.MEB LGS tercih robotu ile lise tercihleri gerçekleştiriliyor. MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. E-Okul sisteminde yer alan LGS tercih robotunda yüzdelik dilimlerin yanı sıra okul türleri, kontenjan durumları ve tercih kodu gibi bilgiler yer alıyor. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte MEB LGS tercih robotu ve E Okul yüzdelik dilimleri ekranı!



MEB LGS tercih robotu ile liste taban puanları ve yüzdelik dilimleri E Okul aracılığıyla kolayca görüntülenebiliyor. Türkiye ve il geneli yüzdelik dilim görüntüleme ekranı aracılığıyla öğrencinin aldığı LGS puanı ile birlikte hesap yapan tercih robotu, yüzdelik dilimlere göre fen ve sosyal bilimleri lisesi, anadolu liseleri, mesleki ve teknik liseleri, imam hatip liseleri için ayrı veri dökümleri sağlıyor. E-Okul üzerinden açılan LGS tercih robotu MEB tarafından derlenen lise taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri gibi bilgileri öğrencilerle buluşturacak.



E-OKUL MEB LGS LİSE TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?



Lise tercihleri, LGS tercih robotu aracılığıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin işlerini kolaylaştıracak. Bu yıl 1 milyon 472 bin öğrencinin katılım gösterdiği LGS katılım sayısı geçtiğimiz yıla göre %42 artış gösterdi. LGS puanına göre 10 sınavla alacak okul tercih hakkına sahip olacak olan öğrenciler, ayrıca 5 adet de yerel yerleştirme tercihi gerçekleştirecek. Yerel yerleştirme tercihlerden en fazla üç tanesi aynı türden olacak. Geriye kalan 2 tercih ise farklı okul türünden yapılacak. İşte, bu aşamada büyük önem arz eden LGS tercih robotu hakkında detaylı bilgiler