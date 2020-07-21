LGS tercihleri E Okul MEB tercih robotu ile kolaylaşıyor! LGS tercih onaylatma ve lise yüzdelik dilimleri bilgisi!
MEBLGSlise tercihleri, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. E-Okul üzerinden kolayca gerçekleştirilebilen LGS tercihleri için yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri tek bir ekrandan kolayca görüntülenebiliyor. LGS lise tercihleri için işlemlerini tamamlayan öğrenciler, tercih onaylatma işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla okul müdürlüklerine müracaat edecek. Peki, E Okul LGS tercihleri nasıl ve nerede yapılacak? İşte MEB yüzdelik dilimler kontenjanı ile birlikte tüm detaylar
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LGS sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başladı.MEB LGS tercih robotu ile lise tercihleri gerçekleştiriliyor. MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. E-Okul sisteminde yer alan LGS tercih robotunda yüzdelik dilimlerin yanı sıra okul türleri, kontenjan durumları ve tercih kodu gibi bilgiler yer alıyor. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte MEB LGS tercih robotu ve E Okul yüzdelik dilimleri ekranı!
MEB LGS tercih robotu ile liste taban puanları ve yüzdelik dilimleri E Okul aracılığıyla kolayca görüntülenebiliyor. Türkiye ve il geneli yüzdelik dilim görüntüleme ekranı aracılığıyla öğrencinin aldığı LGS puanı ile birlikte hesap yapan tercih robotu, yüzdelik dilimlere göre fen ve sosyal bilimleri lisesi, anadolu liseleri, mesleki ve teknik liseleri, imam hatip liseleri için ayrı veri dökümleri sağlıyor. E-Okul üzerinden açılan LGS tercih robotu MEB tarafından derlenen lise taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri gibi bilgileri öğrencilerle buluşturacak.
Lise tercihleri, LGS tercih robotu aracılığıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin işlerini kolaylaştıracak. Bu yıl 1 milyon 472 bin öğrencinin katılım gösterdiği LGS katılım sayısı geçtiğimiz yıla göre %42 artış gösterdi. LGS puanına göre 10 sınavla alacak okul tercih hakkına sahip olacak olan öğrenciler, ayrıca 5 adet de yerel yerleştirme tercihi gerçekleştirecek. Yerel yerleştirme tercihlerden en fazla üç tanesi aynı türden olacak. Geriye kalan 2 tercih ise farklı okul türünden yapılacak. İşte, bu aşamada büyük önem arz eden LGS tercih robotu hakkında detaylı bilgiler
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LGS TERCİH ROBOTU 2020
LGS lise tercih robotu yüzdelik dilimler, taban puanlar gibi verileri öğrenciler ve öğretmenlerle buluşturacak. LGS tercih robotuna aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.
Diğe taraftan yerel yerleştirme süreci kapsamında da tercih yapmak zorunda olan öğrenciler, şu aşamaları izleyecek;
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LGS YEREL YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU 2020
LGS yerel yerleştirme lise tercih robotu ise öğrencinin merkezi sınav puanı haricindeki yerleştirme sürecinde büyük yardım sağlayacak. Öğrenci merkezi sınav puanı ile 10 tercih yaptıktan sonra yerel yerleştirme için de 5 tercih gerçekleştirecek. Bu 5 tercihten maksimum 3 adeti aynı türden olabilecek ve 2 tercih farklı okul türünden gerçekleşecek.
Örneğin öğrenci, 3 tercihini Anadolu Lisesi yönünde kullanabilirken, dördüncü tercihini İmam Hatip, beşinci tercihini ise Meslek Lisesi olarak yapabilecek.
Bu tercihler öğrencinin kendi kayıt alanında gerçekleşecek. Ancak komşu kayıt alanından tercih yapmak isteniyorsa şu yol un izlenmesi gerekecek;
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KOMŞU KAYIT ALANINDAN OKUL TERCİHİ NASIL YAPILACAK?
Örneğin öğrenci, komşu kayıt alanındaki bir Anadolu Lisesi'ni tercih etmek istiyorsa kendi alanından 2 adet Anadolu Lisesi'ni tercih edip üçüncü tercihini Meslek Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi yönünde kullanmak zorunda olacak. Bu şekilde üçüncü Anadolu Lisesi hakkını komşu kayıt alanından seçebilecek.
YEREL YERLEŞTİRME ALANINDAKİ OKULLAR NASIL ANLAŞILIR?
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
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LGS TERCİHLERİ SONRASINDA İLK NAKİL NE ZAMAN?
LGS tercih sonuçlarının 10 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından ilk nakil süreci 10-14 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu naklin sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil için süreç ise 17-21 Ağustos tarihinde devam edecek.
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LGS PUANI VE YEREL YERLEŞTİRME İLE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK?
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
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YEREL YERLEŞTİRMEDE HANGİ KISTASLAR ELE ALINIYOR?
Tercih edilen lise bakımından;
i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikliyerleştirilecektir.
ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
iii. Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.