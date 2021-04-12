Kırklareli'de ilk sahur saat kaçta? Kırklareli sahur ve iftar saatleri 2021 imsakiye bilgileri
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı bu gece kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Kırklareli'de ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. Sahur ve iftar saatleri, Ramazan'ın her günü birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, Kırklareli'de ilk sahur saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak?
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Kırklareli'nde ilk sahur için hazırlıklar başladı. Günün aydınlanmasına saatler kala ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, 2021 imsakiyesini araştırıyor. Kırklareli'de ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kırklareli sahur ve iftar saatleri 2021 imsakiye bilgileri...
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Kırklareli'nde ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi (bugün) günü saat 21:21'de kılınacak.
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Vatandaşlar sahura saat 04:55'e kadar kalkacak. İlk iftar ise yarın yani 13 Nisan Salı günü akşam 19:56'da açılacak.
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ORUCU BOZAN DURUMLAR
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.