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Kırıkkale ve Kırşehir'de sahur saat kaçta? 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Kırıkkale ve Kırşehir iftar/sahur vakitleri

#Ramazan#Kırıkkale#Kırşehir

Kırıkkale ve Kırşehir sahur saati, oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulacak ilk oruç ile bu rahmet, bereket ve mağfiret iklime girecek olanlar, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahura kalkacak. İslam alemi tarafından manevi heyecanla beklenen bu mübarek ayda oruç ibadetini idrak edecek olan Müslümanlar Kırıkkale ve Kırşehir'de sahur saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, Kırıkkale ve Kırşehir sahur ve imsak vakitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Kırıkkale ve Kırşehirde sahur saat kaçta 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Kırıkkale ve Kırşehir iftar/sahur vakitleri

Kırıkkale ve ve Kırşehir imsak vakitleri ne zaman? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Peygamber Efendimizin “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye dua ettiği mübarek Ramazan ayında 2022 Ramazan İmsakiyesi bilgileri dikkate alınacak. Diyanet bilgisine göre Kırıkkale ilk sahur için imsak 04:56, Kırşehir'de ise 04:55'te gerçekleşecek.

2/5KIRIKKALEDE İMSAK VAKİTLERİ

KIRIKKALE'DE İMSAK VAKİTLERİ

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Kırıkkale'de ilk sahur ve iftar vakitleri şöyle olacak;

KIRIKKALE İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi04:5606:2212:5516:2919:1720:37
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar04:5506:2112:5416:2919:1820:39
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:5306:1912:5416:2919:1920:40
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:5106:1712:5416:3019:2020:41
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:4906:1612:5416:3019:2120:42
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:4706:1412:5316:3019:2220:44
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:4506:1312:5316:3119:2320:45


İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/5KIRŞEHİRDE İMSAK VAKİTLERİ

KIRŞEHİR'DE İMSAK VAKİTLERİ

KIRŞEHİR İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi04:5506:2012:5216:2619:1420:33
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar04:5406:1812:5216:2619:1520:35
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:5206:1712:5216:2719:1620:36
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:5006:1512:5116:2719:1720:37
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:4806:1412:5116:2719:1820:38
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:4606:1212:5116:2819:1920:39
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:4506:1112:5016:2819:2020:41

4/5ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR?

Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..

5/5Kırıkkale ve Kırşehirde sahur saat kaçta 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Kırıkkale ve Kırşehir iftar/sahur vakitleri

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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#Ramazan#Kırıkkale#Kırşehir