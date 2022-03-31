Kırıkkale ve Kırşehir'de sahur saat kaçta? 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Kırıkkale ve Kırşehir iftar/sahur vakitleri

Kırıkkale ve ve Kırşehir imsak vakitleri ne zaman? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Peygamber Efendimizin “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye dua ettiği mübarek Ramazan ayında 2022 Ramazan İmsakiyesi bilgileri dikkate alınacak. Diyanet bilgisine göre Kırıkkale ilk sahur için imsak 04:56, Kırşehir'de ise 04:55'te gerçekleşecek.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Kırıkkale'de ilk sahur ve iftar vakitleri şöyle olacak;
KIRIKKALE İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1443
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:56
|06:22
|12:55
|16:29
|19:17
|20:37
|2 Ramazan 1443
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:55
|06:21
|12:54
|16:29
|19:18
|20:39
|3 Ramazan 1443
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:53
|06:19
|12:54
|16:29
|19:19
|20:40
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|04:51
|06:17
|12:54
|16:30
|19:20
|20:41
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:49
|06:16
|12:54
|16:30
|19:21
|20:42
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:47
|06:14
|12:53
|16:30
|19:22
|20:44
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:45
|06:13
|12:53
|16:31
|19:23
|20:45
KIRŞEHİR İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1443
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:55
|06:20
|12:52
|16:26
|19:14
|20:33
|2 Ramazan 1443
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:54
|06:18
|12:52
|16:26
|19:15
|20:35
|3 Ramazan 1443
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:52
|06:17
|12:52
|16:27
|19:16
|20:36
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|04:50
|06:15
|12:51
|16:27
|19:17
|20:37
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:48
|06:14
|12:51
|16:27
|19:18
|20:38
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:46
|06:12
|12:51
|16:28
|19:19
|20:39
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:45
|06:11
|12:50
|16:28
|19:20
|20:41
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).