Kars imsakiye 2020 Diyanet! Kars iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020
Kars sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Kars ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Kars iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Kars'ta sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Kars sahur ve iftar saatleri
Kars iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Kars imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Merkez, Sarıkamış, Kağızman başta olmak üzere tüm Kars ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Kars imsakiye bilgilerine göre Kars'ta iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Kars imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları
RAMAZAN 2020 KARS İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:34
|19:03
|20:31*
|2
|25.04.2020
|03:32
|19:04
|20:33
|3
|26.04.2020
|03:30
|19:05
|20:34
|4
|27.04.2020
|03:29
|19:06
|20:35
|5
|28.04.2020
|03:27
|19:07
|20:37
|6
|29.04.2020
|03:25
|19:08
|20:38
|7
|30.04.2020
|03:23
|19:09
|20:40
|8
|01.05.2020
|03:21
|19:10
|20:41
|9
|02.05.2020
|03:20
|19:11
|20:43
|10
|03.05.2020
|03:18
|19:12
|20:44
|11
|04.05.2020
|03:16
|19:13
|20:46
|12
|05.05.2020
|03:15
|19:14
|20:47
|13
|06.05.2020
|03:13
|19:15
|20:49
|14
|07.05.2020
|03:11
|19:16
|20:50
|15
|08.05.2020
|03:09
|19:17
|20:52
|16
|09.05.2020
|03:08
|19:18
|20:53
|17
|10.05.2020
|03:06
|19:19
|20:55
|18
|11.05.2020
|03:05
|19:20
|20:56
|19
|12.05.2020
|03:03
|19:21
|20:58
|20
|13.05.2020
|03:01
|19:22
|20:59
|21
|14.05.2020
|03:00
|19:23
|21:01
|22
|15.05.2020
|02:58
|19:24
|21:02
|23
|16.05.2020
|02:57
|19:25
|21:04
|24
|17.05.2020
|02:56
|19:26
|21:05
|25
|18.05.2020
|02:54
|19:27
|21:06
|26
|19.05.2020
|02:53
|19:28
|21:08**
|27
|20.05.2020
|02:51
|19:29
|21:09
|28
|21.05.2020
|02:50
|19:30
|21:11
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