MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir iftar vakti: İzmir’de iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? 2021 İzmir İmsakiyesi
GeriGündem İzmir iftar vakti: İzmir’de iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? 2021 İzmir İmsakiyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 13:33 | 

İzmir iftar vakti: İzmir’de iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? 2021 İzmir İmsakiyesi

İzmir iftar vakti, ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, İzmir iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte iftar ve sahur saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İzmir akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayında her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl on bir ayın sultanı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. İzmir’de bugün iftar vakti saat 19:53 olacak. İşte İzmir iftar ve sahur saatleri

2İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

İzmir’de iftar vakti 19:53 olacak. 15 Nisan'da tutulacak oruç için ise imsak vakti 05:02 olacak.

İZMİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi