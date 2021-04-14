İzmir iftar vakti: İzmir’de iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? 2021 İzmir İmsakiyesi
İzmir iftar vakti, ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, İzmir iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte iftar ve sahur saatleri
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İzmir akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayında her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl on bir ayın sultanı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. İzmir’de bugün iftar vakti saat 19:53 olacak. İşte İzmir iftar ve sahur saatleri
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İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
İzmir’de iftar vakti 19:53 olacak. 15 Nisan'da tutulacak oruç için ise imsak vakti 05:02 olacak.