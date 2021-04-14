İzmir iftar vakti: İzmir’de iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? 2021 İzmir İmsakiyesi

İzmir akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayında her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl on bir ayın sultanı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. İzmir’de bugün iftar vakti saat 19:53 olacak. İşte İzmir iftar ve sahur saatleri