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HaberlerGündem Haberleriİzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak, ezan ne zaman okunacak? 25 Nisan İzmir iftar saati ve 2021 Ramazan İmsakiyesi
GeriGündem İzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak, ezan ne zaman okunacak? 25 Nisan İzmir iftar saati ve 2021 Ramazan İmsakiyesi
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Haber Giriş: 25 Nisan 2021 - 18:26 | 

İzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak, ezan ne zaman okunacak? 25 Nisan İzmir iftar saati ve 2021 Ramazan İmsakiyesi

İzmir iftar vakti Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile erişime açıldı. Mübarek ramazan ayı devam ederken İzmir iftar vakitleri Ramazan İmsakiyesi 2021 ile oruç ibadetlerine yön verenler tarafından takip ediliyor. İzmir'de oruç tutan Müslümanlar, İzmir iftar saati ile oruçlarını açacaklar. 25 Nisan imsakiyesi ile İzmir'in tüm ilçelerinde ve kentte ezan vakitlerini yayınlayan Diyanet, Müslümanların merak ettiği İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? sorusuna da yanıt verdi. İbadetlerini tam ve eksiksiz ifa edenler, iftarın ardından sahur ve imsak vakitlerini de 2021 İmsakiyesi ile öğrenebilecekler. İşte, 25 Nisan İzmir iftar ve sahur vakitleri bilgisi...

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İzmir iftar vakti, iftara dakikalar kala gündeme geldi. Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, 25 Nisan İzmir iftar saatine odaklandı. İzmir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Diyanet imsakiyesine göre, bu akşam İzmir'de iftar 20:04 olacak.

2İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

İzmir'de iftar bu akşam 20:04 olacak. Sahur ise, 04:43 olarak açıklandı

İZMİR 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihimsak(Sahur)   Akşam(İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202105:05   19:5221:13*
214.04.202105:03   19:5321:14
315.04.202105:02   19:5421:16
416.04.202105:00   19:5521:17
517.04.202104:58   19:5621:18
618.04.202104:56   19:5721:19
719.04.202104:55   19:5821:21
820.04.202104:53   19:5921:22
921.04.202104:51   20:0021:23
1022.04.202104:50   20:0121:24
1123.04.202104:48   20:0221:26
1224.04.202104:46   20:0321:27
1325.04.202104:45   20:0421:28
1426.04.202104:43   20:0521:30
1527.04.202104:41   20:0621:31
1628.04.202104:40   20:0721:32
1729.04.202104:38   20:0821:34
1830.04.202104:36   20:0921:35
1901.05.202104:35   20:1021:36
2002.05.202104:33   20:1021:37
2103.05.202104:31   20:1121:39
2204.05.202104:30   20:1221:40
2305.05.202104:28   20:1321:41
2406.05.202104:27   20:1421:43
2507.05.202104:25   20:1521:44
2608.05.202104:24   20:1621:45**
2709.05.202104:22   20:1721:47
2810.05.202104:21   20:1821:48
2911.05.202104:19   20:1921:49
3012.05.202104:18   20:2021:51***

4İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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