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Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 20:56 | 

İstanbul sahur vakti 2021: İstanbul'da sahur saat kaçta ve ezan ne zaman okunacak? İstanbul iftar ve sahur saati imsakiye bilgisi

İstanbul sahur vakti, sahur hazırlıklarına yön verenler tarafından gündeme geldi. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayında İstanbul sahur vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 İstanbul Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçlar için niyet edilecek İstanbul'da sahur saati öncesi binlerce kişi, İstanbul sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını öğrenebilecek. Gözler şimdi İstanbul sahur saatlerinde. İşte, İstanbul’da sahur saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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1

İstanbul sahur saati, sofra başında toplanıp niyet edecek olan pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İstanbul sahur vakti 2021 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için İstanbul Ramazan imsakiyesi 2021’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul’da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul sahur vakti 2021 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

İstanbul’da 16 Nisan'da iftar 19.51’de sahur ise 04:43'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

2

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5019:4821:13*
214.04.202104:4819:4921:14
315.04.202104:4719:5021:16
416.04.202104:4519:5121:17
517.04.202104:4319:5221:19
618.04.202104:4119:5321:20
719.04.202104:3919:5421:21
820.04.202104:3719:5621:23
921.04.202104:3519:5721:24
1022.04.202104:3319:5821:26
1123.04.202104:3119:5921:27
1224.04.202104:2920:0021:29
1325.04.202104:2820:0121:30
1426.04.202104:2620:0221:32
1527.04.202104:2420:0321:33
1628.04.202104:2220:0421:35
1729.04.202104:2020:0521:36
1830.04.202104:1820:0621:38
1901.05.202104:1720:0721:39
2002.05.202104:1520:0821:41
2103.05.202104:1320:0921:42
2204.05.202104:1120:1021:44
2305.05.202104:0920:1121:45
2406.05.202104:0820:1221:47
2507.05.202104:0620:1321:48
2608.05.202104:0420:1521:50**
2709.05.202104:0320:1621:51
2810.05.202104:0120:1721:53
2911.05.202103:5920:1821:54
3012.05.202103:5820:1921:56***


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3

İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM, cadde mağazaları ile semt dükkanlarının saat 17.30’da kapanacağını açıkladı.

4

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

5

Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." dedi.

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