İstanbul sahur saati 2021: İstanbul'da sahur vakti kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi)..
İstanbul sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan pek çok Müslüman, 26 Nisan tarihli sahur vaktini araştırıyor. İftar saati sonrasında, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Sahura kısa süre kala gözler İstanbul sahur vakitleri ve saatlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta gerçekleşecek ve ezan kaçta okunacak? İşte, 26 Nisan İstanbul sahur saati ve imsak vakitleri bilgisi.
İstanbul sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İstanbul'da geçiren vatandaşlar sahur saatini merak ediyor. Sahur vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul sahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İstanbul sahur ve iftar vakitleri
İSTANBUL'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da sahur bu gece 04:26 olacak.
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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56