Isparta sahur, imsak ve iftar vakti: Isparta’da sahur ve iftar saat kaçta? 2020 Diyanet İmsakiyesi
Isparta İmsakiyesi yayınlandı. Isparta’da sahura saat kaçta kalkılacak? Ramazan ayı 2020 yılında da büyük bir coşku ile bekleniyor. Müslümanlar bu ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç, imsak ve iftar arasında yeme içme gibi orucu bozan ibadetlerden kaçınarak tutuluyor. İşte Diyanet İmsakiyesine göre Isparta imsak ve iftar saatleri…
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Isparta imsak, sahur ve iftar vaktinin kaçta olduğu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. İlk oruç için sahura kalkacak olan vatandaşlar imsak vaktinden itibaren iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Isparta’da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte Isparta Ramazan İmsakiyesi…
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ISPARTA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Isparta’da ilk sahur 04:34’de, ilk iftar 19:48’de olacak.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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İFTAR NEDİR?
İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.