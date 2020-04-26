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Haber Giriş: 26 Nisan 2020 - 14:03,

İftar saatleri 2020: Ankara iftar vakti ve akşam ezanı saat kaçta? Ankara imsakiye

İftar saatleri, Ankara’da yaşanan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ankara akşam ezanı ve iftar vakti saat kaçta? Birlik ve beraberliğin artığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı bu yıl da büyük bir coşku ile karşılandı. İlk orucu 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. İşte Ankara imsakiye bilgilerine göre imsak, sahur, iftar saatleri…

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Ankara iftar vakti, oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara’da akşam ezanı ve iftar saat kaçta? Ramazan ayı 2020 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. 24 Nisan’da ilk orucu tutan Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitleri belli oldu. İşte 26 Nisan Ankara iftar vakti ve Ankara imsakiyesi…

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara’da iftar bugün 19:45’de olacak.
Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan üzerinden ulaşabilirsiniz.

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ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48
2922.05.202003:3420:1021:49
3023.05.202003:3220:1121:50


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI NASIL OKUNUR

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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