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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 17:27 | 

Hindistan'da çiftçiler çok öfkeli...reformları protesto ediyorlar!

Hindistan’da tarım kanunlarını içeren reformları protesto eden çok sayıda çiftçi, başkent Yeni Delhi'de eylemlerine devam ediyor.

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Yeni reformlara çok öfkeli olan çiftçiler, protestoların sonuç alınıncaya kadar süreceğini söylüyor.

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Ülke basınındaki haberlere göre, Yeni Delhi'nin merkezine çıkan beş otoyolu kapatan çiftçiler, hükümet yeni kanunu geri çekene kadar gösterilerine devam edeceklerini bildirdi.

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Sembolik bir açlık grevine gidilmesini planlayan çiftçi liderleri, eğer yeni kanun iptal edilmezse tren seferlerinin durdurulması için harekete geçeceklerini belirtti.

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Hindistan’da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, kanunun iptali için cuma günü Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vermişti.

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Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, yeni tarım kanunlarını revize etmeyi arzu ettiklerini ancak çiftçilerin kanunların iptali yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişti.

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Çiftçiler, reformun mahsul fiyatlarını etkileyeceğini söylüyor

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Hükümet, yasalarda bazı değişiklikler yapılacağını belirtse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

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Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını düşüreceğini belirtiyor.

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Söz konusu tarım reformuyla hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

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Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.

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Hükümet, yasalarda bazı değişiklikler yapılacağını belirtse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

12
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Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.

13
Abone Olgoogle-news

Söz konusu tarım reformuyla hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

14
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Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.

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