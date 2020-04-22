MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkâri'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hakkari 2020 imsakiye bilgieri
GeriGündem Hakkâri'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hakkari 2020 imsakiye bilgieri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:22,

Hakkâri'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hakkari 2020 imsakiye bilgieri

81 ilin 2020 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek için geri sayımını sürdüren vatandaşlar, 2020 Ramazan ayı sahur ve iftar saatlerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur yapılacak. Peki, Hakkâri'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hakkari 2020 imsakiye bilgileri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İlk sahur ve iftar saatleri için araştırmalar Hakkari'de günler öncesinden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 Ramazan İmsakiyesi içerisinde Hakkari için sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri yer alıyor. Müslümanlar bu yılın imsakiye takvimine göre, sahura kalkıp iftar sofrasına oturacak. Peki, Hakkari'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Hakkari 2020 imsakiye bilgileri

2

HAKKARİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4218:5520:18*
225.04.202003:4118:5620:19
326.04.202003:3918:5720:21
427.04.202003:3718:5820:22
528.04.202003:3618:5920:23
629.04.202003:3419:0020:24
730.04.202003:3319:0120:26
801.05.202003:3119:0220:27
902.05.202003:3019:0320:28
1003.05.202003:2819:0420:30
1104.05.202003:2719:0520:31
1205.05.202003:2519:0520:32
1306.05.202003:2419:0620:33
1407.05.202003:2219:0720:35
1508.05.202003:2119:0820:36
1609.05.202003:1919:0920:37
1710.05.202003:1819:1020:38
1811.05.202003:1719:1120:40
1912.05.202003:1519:1220:41
2013.05.202003:1419:1320:42
2114.05.202003:1319:1320:44
2215.05.202003:1119:1420:45
2316.05.202003:1019:1520:46
2417.05.202003:0919:1620:47
2518.05.202003:0819:1720:48
2619.05.202003:0719:1820:50**
2720.05.202003:0519:1820:51
2821.05.202003:0419:1920:52
2922.05.202003:0319:2020:53

3

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.
Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

4Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.
Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi