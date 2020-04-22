Hakkâri'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hakkari 2020 imsakiye bilgieri
81 ilin 2020 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek için geri sayımını sürdüren vatandaşlar, 2020 Ramazan ayı sahur ve iftar saatlerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur yapılacak. Peki, Hakkâri'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Hakkari 2020 imsakiye bilgileri...
İlk sahur ve iftar saatleri için araştırmalar Hakkari'de günler öncesinden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 Ramazan İmsakiyesi içerisinde Hakkari için sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri yer alıyor. Müslümanlar bu yılın imsakiye takvimine göre, sahura kalkıp iftar sofrasına oturacak. Peki, Hakkari'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Hakkari 2020 imsakiye bilgileri
HAKKARİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:42
|18:55
|20:18*
|2
|25.04.2020
|03:41
|18:56
|20:19
|3
|26.04.2020
|03:39
|18:57
|20:21
|4
|27.04.2020
|03:37
|18:58
|20:22
|5
|28.04.2020
|03:36
|18:59
|20:23
|6
|29.04.2020
|03:34
|19:00
|20:24
|7
|30.04.2020
|03:33
|19:01
|20:26
|8
|01.05.2020
|03:31
|19:02
|20:27
|9
|02.05.2020
|03:30
|19:03
|20:28
|10
|03.05.2020
|03:28
|19:04
|20:30
|11
|04.05.2020
|03:27
|19:05
|20:31
|12
|05.05.2020
|03:25
|19:05
|20:32
|13
|06.05.2020
|03:24
|19:06
|20:33
|14
|07.05.2020
|03:22
|19:07
|20:35
|15
|08.05.2020
|03:21
|19:08
|20:36
|16
|09.05.2020
|03:19
|19:09
|20:37
|17
|10.05.2020
|03:18
|19:10
|20:38
|18
|11.05.2020
|03:17
|19:11
|20:40
|19
|12.05.2020
|03:15
|19:12
|20:41
|20
|13.05.2020
|03:14
|19:13
|20:42
|21
|14.05.2020
|03:13
|19:13
|20:44
|22
|15.05.2020
|03:11
|19:14
|20:45
|23
|16.05.2020
|03:10
|19:15
|20:46
|24
|17.05.2020
|03:09
|19:16
|20:47
|25
|18.05.2020
|03:08
|19:17
|20:48
|26
|19.05.2020
|03:07
|19:18
|20:50**
|27
|20.05.2020
|03:05
|19:18
|20:51
|28
|21.05.2020
|03:04
|19:19
|20:52
|29
|22.05.2020
|03:03
|19:20
|20:53