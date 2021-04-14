Hakkari iftar vakti (Ramazan İmsakiyesi) - Hakkari iftar saati 2021: İşte Hakkari iftar saatleri ve sahur saatleri bilgisi

Hakkari iftar vakti, oruç ibadetlerini idrak eden Müslümanların gündemine geldi. Hakkari iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Ramazan İmsakiyesi 2021 üzerinden Hakkari iftar vakitleri yayınlandı. Peki, Hakkari'de iftar saat kaçta ve ezan ne zaman okunacak? İşte, Hakkari iftar ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler.
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Hakkari iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hakkari iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Hakkari iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Hakkari'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Hakkari iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Hakkari iftar vakti için geri sayım sürüyor. Hakkari iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek.
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HAKKARİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Hakkari'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 18:46'da gerçekleşecek.