Hakkari iftar vakti (Ramazan İmsakiyesi) - Hakkari iftar saati 2021: İşte Hakkari iftar saatleri ve sahur saatleri bilgisi

Hakkari iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hakkari iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Hakkari iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Hakkari'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Hakkari iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri



Hakkari iftar vakti için geri sayım sürüyor. Hakkari iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek.



