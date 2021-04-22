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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 16:55 | 

Edirne iftar saatleri: Edirne'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Edirne Ramazan imsakiyesi)

Edirne iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını Edirne'de geçiren vatandaşlar, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Edirne iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Edirne'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Edirne iftar vakitleri

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Edirne iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Edirne iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Edirne'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Edirne iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

2EDİRNEDE İFTAR SAAT KAÇTA

EDİRNE'DE İFTAR SAAT KAÇTA

Edirne'de iftar bu akşam saat 20:08'de okunacak. Edirne'de teravih namazı ise saat 21:38'de kılınacak

2021 EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ

EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)   Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:58   19:5921:25*
214.04.202104:56   20:0021:26
315.04.202104:54   20:0121:28
416.04.202104:52   20:0221:29
517.04.202104:50   20:0321:30
618.04.202104:48   20:0421:32
719.04.202104:46   20:0521:33
820.04.202104:44   20:0621:35
921.04.202104:42   20:0721:36
1022.04.202104:40   20:0821:38
1123.04.202104:38   20:1021:39
1224.04.202104:37   20:1121:41
1325.04.202104:35   20:1221:42
1426.04.202104:33   20:1321:44
1527.04.202104:31   20:1421:46
1628.04.202104:29   20:1521:47
1729.04.202104:27   20:1621:49
1830.04.202104:25   20:1721:50
1901.05.202104:23   20:1821:52
2002.05.202104:21   20:1921:53
2103.05.202104:20   20:2021:55
2204.05.202104:18   20:2221:56
2305.05.202104:16   20:2321:58
2406.05.202104:14   20:2422:00
2507.05.202104:12   20:2522:01
2608.05.202104:11   20:2622:03**
2709.05.202104:09   20:2722:04
2810.05.202104:07   20:2822:06
2911.05.202104:05   20:2922:07
3012.05.202104:04   20:3022:09

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