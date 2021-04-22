Edirne iftar saatleri: Edirne'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Edirne Ramazan imsakiyesi)

Edirne iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Edirne iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Edirne'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Edirne iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri