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e-okul karne notu sorgulama ekranı 2022: E-Okul ne zaman kapanacak? MEB E Okul VBS öğrenci karne ve devamsızlık durumu nasıl öğrenilir?

#E Okul#Meb#Karne

e okul giriş ekranı 21 Ocak Cuma günü verilecek karne öncesi veli, öğrenci ve öğretmenlerin en sık ziyaret ettiği internet sitesi haline geldi. MEB E Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ekranı aracılığıyla not görüntüleme ve devamsız öğrenme imkanını sunan e-okul.meb.gov.tr internet sitesine girişte öğrenci T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri kullanılacak. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basılarak 2021-2022 e Okul karne notu erişime açılabilecek. İşte, MEB E Okul VBS öğrenci karne ve devamsızlık durumu nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.

1/5e-okul karne notu sorgulama ekranı 2022: E-Okul ne zaman kapanacak MEB E Okul VBS öğrenci karne ve devamsızlık durumu nasıl öğrenilir

E-Okul VBS girişi ve öğretmen girişi, perşembe akşamı yoğun ilgi görmeye başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 21 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Ancak kar tatili ve hastalık sebebi ile okula gidemeyecek olan öğrenciler notlarını e Okul üzerinden sorgulayabilecekler. E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne notu kolayca öğrenilecek. Bunun için sistemde yer alan "e-Karne" alanında Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak ekran ile karne notu sorgulanabilecek.

2/5E OKUL İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR

E OKUL İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

3/5E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

4/5KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

5/5E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

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#E Okul#Meb#Karne