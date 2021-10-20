ÇSGB personel alımı sınavı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı başvuru tarihleri!

ÇSGB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN? Söz konusu alımlarla ilgili sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri ilerleyen günlerde bakanlık tarafından ilan edilecek.



Sınav, sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.