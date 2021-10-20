ÇSGB personel alımı sınavı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı başvuru tarihleri!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alımı başvuruları devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8’inci kadro dereceli 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak. 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS puan şartının arandığı ÇSGB personel alımı başvurusu e-Devlet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden tamamlanacak. Başvurusu onaylanan adaylar söz konusu sınava katılım sağlayacak. Peki, ÇSGB personel alımı sınavı ne zaman? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı sınavı başvuru tarihleri.
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ÇSGB uzman yardımcısı alımı sınav tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere 125 personel alacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuruların 12 Ekim (10:00) - 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav tarihi https://www.csgb.gov.tr/duyurular internet sitesinden yayınlanacak. ÇSGB personel alımı sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) - 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık internet adresinde (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.
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ÇSGB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Söz konusu alımlarla ilgili sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri ilerleyen günlerde bakanlık tarafından ilan edilecek.
Sınav, sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
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3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.