Çocuklarda doktora başvurmayı gerektiren 5 önemli belirti

Kilo almama sorunu Kalp sorunu olan bebekler beslenme sırasında akranlarına oranla daha fazla efor sarf ettikleri ve çabuk yoruldukları için hem yeterince beslenemezler hem de enerjilerini kalpleriyle ilgili ve beraberinde gelebilen rahatsızlıklara harcadıkları için yeterli kilo alamazlar. Bebeğinizi kilo alımı beklenen düzeyde değil ve ortalamanın çok altındaysa mutlaka kalbiyle ilgili bir tetkik de gerekli olabilir.



Doğumsal Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, bu 5 belirtinin yanı sıra ailelerin çocuklarında göğüs ağrısı, çarpıntı, üfürüm ve spor yaparken bayılma gibi durumlar olması halinde de mutlaka bir kardiyoloğa danışmalarını öneriyor.