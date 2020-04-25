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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 15:23,

Bursa iftar vakti 2020: Bursa iftar saati kaçta yapılacak? 2020 Bursa Ramazan imsakiyesi

Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde Bursa iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 Bursa Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Bursa iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Bursa sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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Bursa iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bursa iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Bursa Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Bursa iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Bursa'da 25 Nisan'da iftar 19.59’da sahur ise 04:28'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3219:5821:26*
225.04.202004:3019:5921:27
326.04.202004:2820:0021:29
427.04.202004:2620:0121:30
528.04.202004:2520:0221:31
629.04.202004:2320:0321:33
730.04.202004:2120:0421:34
801.05.202004:1920:0521:36
902.05.202004:1820:0621:37
1003.05.202004:1620:0721:39
1104.05.202004:1420:0921:40
1205.05.202004:1320:1021:42
1306.05.202004:1120:1121:43
1407.05.202004:0920:1221:44
1508.05.202004:0820:1321:46
1609.05.202004:0620:1421:47
1710.05.202004:0420:1421:49
1811.05.202004:0320:1521:50
1912.05.202004:0120:1621:52
2013.05.202004:0020:1721:53
2114.05.202003:5820:1821:55
2215.05.202003:5720:1921:56
2316.05.202003:5520:2021:57
2417.05.202003:5420:2121:59
2518.05.202003:5320:2222:00
2619.05.202003:5120:2322:02**
2720.05.202003:5020:2422:03
2821.05.202003:4920:2522:04
2922.05.202003:4720:2622:06
3023.05.202003:4620:2722:07


BURSA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınında sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve tedavilerine aralıksız devam ediyor.

Korona virüsü salgını sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Osmangazi Belediyesi sahip çıkıyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bütün mahalleleri gezerek kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına yiyecek ve su bırakıyor. Meydanlardaki kuşlara da yem veren ekipler ayrıca, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda ihtiyacı olan sokak hayvanlarını Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek sağlığına kavuşturuyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri, son bir haftada 260 sokak hayvanı tedavisi ve 950 besleme çalışması yaparak, can dostları yalnız bırakmadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde yaptıkları mama ve su dağıtımını bu dönem biraz daha sıklaştırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Korona virüsü salgını sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Salgına karşı her alanda tedbir alırken, sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” dedi.

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Osmangazi Belediyesi, ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyan öğrencilerin, evlerinde nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak adına resim yarışması başlattı. İlk ve ortaokul düzeyindeki çocukların katılabileceği yarışmada, dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Korona virüsü, maalesef ki tüm dünya insanlarının hayatlarında bir takım değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden belki de en çok etkilenen çocuklar oldu. Okullarına gidemeyen, dışarıya çıkamayan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mahrum kalan çocukların korona virüsle mücadele günlerindeki yaşantılarına bir nebze de olsa renk katmak isteyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara özel resim yarışması düzenledi.

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‘Sanat da Eğlence de Eve Sığar’ temasıyla başlatılan resim yarışmanın konusu ise ‘Korona virüsü ile Değişen Yaşam’ olarak belirlendi. İlk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, korona virüs nedeniyle hayatlarında ve çevrelerinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini, resmederek, yarışmaya katılabilecekler. Yarışmadaki amaç korona virüsü tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları üretmeye teşvik etmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak.

Yarışmanın başlangıç tarihi 23 Nisan 2020 olurken, son katılım tarihi ise 08 Haziran 2020 günü saat 17.00 olarak belirlendi. Yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından incelenecek ve dereceye giren eserler belirlenecek. Her çocuk yarışmaya bir eser ile katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.panorama1326.com.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Yarışmada dereceye giren eserler, çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye giren resimler, korona virüsü önlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden kapılarını ziyaretçilere açacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sergilenecek.

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