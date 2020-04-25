Bursa iftar vakti 2020: Bursa iftar saati kaçta yapılacak? 2020 Bursa Ramazan imsakiyesi
Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde Bursa iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 Bursa Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Bursa iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Bursa sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
Bursa iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bursa iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Bursa Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Bursa iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
Bursa'da 25 Nisan'da iftar 19.59’da sahur ise 04:28'de gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:32
|19:58
|21:26*
|2
|25.04.2020
|04:30
|19:59
|21:27
|3
|26.04.2020
|04:28
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:26
|20:01
|21:30
|5
|28.04.2020
|04:25
|20:02
|21:31
|6
|29.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|7
|30.04.2020
|04:21
|20:04
|21:34
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:05
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:18
|20:06
|21:37
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:09
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:13
|20:10
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:11
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:12
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:13
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:14
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:04
|20:14
|21:49
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:15
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:01
|20:16
|21:52
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:17
|21:53
|21
|14.05.2020
|03:58
|20:18
|21:55
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|23
|16.05.2020
|03:55
|20:20
|21:57
|24
|17.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:22
|22:00
|26
|19.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02**
|27
|20.05.2020
|03:50
|20:24
|22:03
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:25
|22:04
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:26
|22:06
|30
|23.05.2020
|03:46
|20:27
|22:07
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