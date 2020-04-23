Bolu'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Bolu ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
Bolu 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Bolu'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Bolu'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Bolu ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri
Bolu'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Peki Bolu bu yıl iftarını saat kaçta açacak, sahura saat kaçta kalkacak?
Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor. Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.
2020 yılında ilk sahura 24 Nisan'da kalkılacak. Bolu'da yaşayan vatandaşlar için sahur saati 04:20 olurken, iftar saati ise 19:49 olarak belirlendi.
BOLU 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:20
|19:49
|21:18*
|2
|25.04.2020
|04:18
|19:50
|21:19
|3
|26.04.2020
|04:16
|19:51
|21:20
|4
|27.04.2020
|04:14
|19:52
|21:22
|5
|28.04.2020
|04:12
|19:53
|21:23
|6
|29.04.2020
|04:10
|19:54
|21:25
|7
|30.04.2020
|04:09
|19:55
|21:26
|8
|01.05.2020
|04:07
|19:56
|21:28
|9
|02.05.2020
|04:05
|19:57
|21:29
|10
|03.05.2020
|04:03
|19:59
|21:31
|11
|04.05.2020
|04:02
|20:00
|21:32
|12
|05.05.2020
|04:00
|20:01
|21:34
|13
|06.05.2020
|03:58
|20:02
|21:35
|14
|07.05.2020
|03:56
|20:03
|21:37
|15
|08.05.2020
|03:55
|20:04
|21:38
|16
|09.05.2020
|03:53
|20:05
|21:40
|17
|10.05.2020
|03:52
|20:06
|21:41
|18
|11.05.2020
|03:50
|20:07
|21:43
|19
|12.05.2020
|03:48
|20:08
|21:44
|20
|13.05.2020
|03:47
|20:09
|21:46
|21
|14.05.2020
|03:45
|20:10
|21:47
|22
|15.05.2020
|03:44
|20:11
|21:49
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:12
|21:50
|24
|17.05.2020
|03:41
|20:13
|21:52
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:13
|21:53
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:14
|21:55**
|27
|20.05.2020
|03:37
|20:15
|21:56
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:16
|21:57
|29
|22.05.2020
|03:34
|20:17
|21:59
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