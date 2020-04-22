Bitlis Ramazan İmsakiyesi: 2020 Bitlis’te ilk sahur ve iftar saat kaçta?
Bitlis sahur ve iftar vakti 2020 yılında da araştırılan konular arasında bulunuyor. Ramazan İmsakiyesi içerisinde imsak, iftar ve teravih namazı saatleri yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarına başlayacaklar ve daha sonra iftarlarını yapacaklar. Peki Bitlis iftar ve sahur saati kaçta?
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Bitlis’te iftar, sahur, imsak saat kaçta? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Bitlis İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu imsakiye içerisinde sahur ve iftar vakitleri yayınlandı. Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, iftar vaktine kadar orucu bozan şeylerden uzak durmak anlamına gelmektedir. İşte Bitlis iftar ve sahur saatleri…
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BİTLİS’TE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bitlis’te ilk sahur 03:46’da, ilk iftar 19:03’de olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi. Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu. Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."