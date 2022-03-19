BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı

2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağladığı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanımlama ve Yerleştirme takvimine göre BİLSEM sınavları 8 Mayıs'ta sona erecek. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek. Sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.