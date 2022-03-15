BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022: 'Kandiliniz Mübarek Olsun' dilekleri için kısa, anlamlı, dualı, resimli kandil gecesi mesajları ve sözleri

Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter.



"Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim . Sen , kendini senâ ettiğin gibi yücesin . "



" Bir şeyi gerçekten görmek istiyorsan " dedi meczup ,



