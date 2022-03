BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022: 'Kandiliniz Mübarek Olsun' dilekleri için kısa, anlamlı, dualı, resimli kandil gecesi mesajları ve sözleri

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'



On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.



Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili